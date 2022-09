Amici 2022 inizierà domenica 18 settembre 2022, dalle 14 su Canale 5, con la prima puntata. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi che presenterà il corpo docenti di ballo e di canto, dando il via alla formazione iniziale della classe. Non mancheranno novità in questo appuntamento che segna ufficialmente l’inizio della 22esima edizione del talent show di Canale 5. Come sempre, a partire da marzo del 2023, andrà in onda il serale che decreterà poi il vincitore assoluto, quello del circuito canto e quello di danza.

Amici 2022, prima puntata 18 settembre, professori

I professori di Amici 2022 vedono il ritorno di Arisa che si affianca, così, a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per la categoria canto. Assente Anna Pettinelli.

Per quanto riguarda, invece, il ballo, non ci sarà più Veronica Peparini. Al suo posto Emanuel Lo, insieme ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Amici 2022, prima puntata 18 settembre, ospiti

Numerosi gli ospiti della prima puntata di Amici 2022 che assegneranno la maglia ai primi ragazzi che saranno ammessi in questa nuova edizione del talent show. Saranno presenti Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito.

Tornerà anche il vincitore della scorsa edizione, Luigi Strangis, che canterà il suo nuovo singolo, “Stai bene su tutto”.

Amici 2022, prima puntata 18 settembre, anticipazioni

Ecco alcune anticipazioni sulla categoria di canto con le prime scelte effettuate da parte dei professori:

Aaron, Piccolo G. e Tommy sono i concorrenti scelti da Rudy Zerbi per la sua squadra.

Andre, Wax e Federica sono, invece, quelli scelti da Arisa.

NDG (che vanta già un disco d’oro) è stato voluto da Lorella Cuccarini. Lei e Arisa si contendono Cricca che, successivamente, dovrà decidere a quale insegnante affidare il suo percorso all’interno del talent show.

Puntata 18 settembre, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la prima puntata di Amici 2022 a partire dalle 14 su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity e, infine, con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.