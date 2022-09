Amici 2022 torna in onda su Canale 5 a partire da domenica 18 settembre, alle 14. Alla conduzione del talent show troviamo, come sempre, Maria De Filippi. Il programma, a distanza di pochi mesi dalla vittoria di Luigi Strangis, inizia -come di consueto- con la formazione della classe e i casting degli aspiranti concorrenti, davanti ai professori di canto e di ballo. A seguire tutte le anticipazioni sui concorrenti ammessi durante la registrazione della prima puntata.

Come riportato da TvBlog, sono stati assegnati 19 banchi. Tra questi, 13 ragazzi e 6 ragazze. Sono numerosi gli ospiti presenti nel primo appuntamento del talent show: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Christian De Sica e Salvatore Esposito.

Anche i professori hanno visto alcuni cambiamenti nella loro formazione: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Arisa sono i professori di canto. Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro sono i maestri della categoria danza. Non sono più presenti Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Aaron, Piccolo G. e Tommy sono i concorrenti scelti da Rudy Zerbi per la sua squadra.

Andre, Wax e Federica sono, invece, quelli scelti da Arisa.

NDG (che vanta già un disco d’oro) è stato voluto da Lorella Cuccarini. Lei e Arisa si contendono Cricca che, successivamente, dovrà decidere a quale insegnante affidare il suo percorso all’interno del talent show.

Raimondo Todaro, come promesso, ha assegnato il banco a Mattia Zenzola che, nella scorsa edizione, aveva dovuto lasciare il programma per un infortunio. E ha scelto anche la ballerina Asia.

Alessandra Celentano, invece, ha puntato su Rita, Ramon e Gianmarco.

Emanuel Lo, infine, per il suo team ha voluto Ludovica e Samu. Un’altra ballerina, Maddy, dovrà scegliere, nei prossimi giorni, se affidarsi a lui oppure a Raimondo Todaro.

La prima puntata di Amici 2022 andrà in onda domenica 18 settembre, a partire dalle 14, su Canale 5.