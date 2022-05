Amici 2022, anticipazioni semifinale 7 maggio. Oggi è stato registrato il nuovo appuntamento. Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura.

Ecco tutto quello che accadrà sabato, in prima serata su Canale 5. Ricapitoliamo i concorrenti di Amici 2022 ancora in gara. Nella squadra guidata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (accoppiata confermata come ad Amici 2021) ci sono Luigi Strangis (cantante) e Michele Esposito (ballerino). Il team composto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, vede 2 elementi: Albe (cantante) e Dario Schirone (ballerino). Infine ecco i ragazzi che fanno parte del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro: Alex (cantante), Serena Carella (ballerina) e Sissi (cantante).

Ecco le puntuali anticipazioni sulla semifinale di Amici 2022 rilasciate dall’account Twitter Amicii_News. Partiamo dalla prima notizia che riguarda la semifinale: si scopriranno, passo dopo passo, i finalisti e non gli eliminati.

I primi finalisti ufficiali sono Sissi, Michele e Luigi. Ospite della puntata Marco Mengoni. Gli altri due finalisti si sapranno direttamente in saletta, al termine della registrazione.

Si inizia con il canto. Sissi contro Luigi. Vince Sissi e iniziano Cuccarini e Todaro. Sissi contro Luigi e vince Sissi. Altra sfida identica ma, questa volta, vince Luigi. Segue Alex contro Albe e trionfa Alex. Lui contro Sissi, vince Sissi e va direttamente in finale.

La seconda manche la iniziano Zerbi e Celentano dopo la vittoria di Michele contro Dario e Serena. Michele contro Dario e vince Michele. Lui contro Serena e vince Serena. Michele contro Dario… e vince ancora Michele. Michele in finale.

Ultima manche. Luigi contro Alex e Albe. Vince Luigi. Quest’ultimo contro Alex (e vince Alex). Poi Luigi ancora sfida Alex, Luigi contro Albe (vince Albe). Ultima sfida Albe contro Luigi. Ad andare in finale è Luigi.

Le anticipazioni di Amici 2022 vedono quinti tre finalisti certi mentre gli ultimi due verranno svelati solo sabato sera. In caso di aggiornamenti, vi terremo informati.