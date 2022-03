Amici 2022, il serale partirà sabato 19 marzo, in prima serata su Canale 5. Domenica, invece, andrà in onda l’ultima puntata del talent show, in programma -come di consueto- domenica pomeriggio. Resteranno confermati i daytime ma scopriremo, fra pochi giorni, i nomi degli allievi ufficialmente ammessi (o eliminati) nel talent show. Ad oggi, ad avere la maglia sono Michele , Dario, Carola, Sissi, Alex, Aisha, Serena, Albe e John Erik. Gli altri, invece, scopriranno il loro destino durante la registrazione della puntata che avverrà oggi, 3 marzo 2022.

Gio Montana, dopo essere stato abbandonato da Anna Pettinelli e accolto da Rudy Zerbi nella sua squadra di Amici 2022, riuscirà ad ottenere l’agognato banco? Luigi e LDA avranno, come ben prevedibile, accesso al serale? E gli altri cantanti e ballerini? Lo scopriremo fra poco, vi terremo aggiornati con le anticipazioni e tutti gli spoiler, non appena disponibili.

(post in aggiornamento)

Vi ricordiamo, inoltre, il regolamento di Amici 2022: