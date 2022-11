Amici 2022 torna domenica 27 novembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Giudici ospiti della puntata di domenica 27 novembre 2022 saranno Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Camba. Come giudice di ballo, invece, Nancy Berti. Si esibirà anche Irama con il suo nuovo brano, Ali. Come rivelato da SuperguidaTv, ha poi donato il doppio disco di platino a Maria come ringraziamento per il sostegno e supporto fin dalla sua partecipazione al programma.

Al centro della puntata, sempre secondo queste anticipazioni, ci sarà Maria De Filippi, palesemente seccata e arrabbiata con i concorrenti di Amici 2022. Parte un filmato per mostrare il disordine nella casetta, giudicata in condizioni pessime. Invita ad alzarsi coloro che sanno di fare poco o nulla con le pulizie e gli impegni ma nessuno si alza, provocando la reazione della conduttrice che fa presente di sapere i nomi di chi è lavativo, tra i servizi in casa.

ND viene messo in sfida, dopo la richiesta di Rudy Zerbi, dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini. Vince comunque il confronto con Michelle.

La sfida di Gianmarco è congelata. Anche lui è stato messo in sfida per questioni legate all’ordine e alla pulizia ma Ramon interviene dicendo che lui è uno di quello che fa di più. Il voto della Celentano viene strappato dalla stessa insegnante (quando doveva decidere chi tra i due dovesse continuare, tra Gianmarco e lo sfidante) e chiede più tempo per decidere.

Anche Mattia viene messo in sfida immediata. Vince ma non lo fanno più ballare durante la puntata, come punizione. Non è riuscito a superare il compito di Alessandra Celentano.

La gara di cover vede solo i primi tre posti al sicuro. Tutti gli altri, invece, saranno a rischio eliminazione (sempre come conseguenza del provvedimento disciplinare). I cantanti ‘salvi’ sono Aaron, Angelina e Tommy.

Aaron e Tommy, però, si alzano per ammettere di essere tra coloro che fanno di meno all’interno della casetta di Amici 2022. Si alza anche Piccolo G. Maria ha poi aggiunto i nomi di quelli che si adoperano maggiormente per l’ordine all’interno della casa (salvi, quindi, da provvedimenti).

La gara di ballo, giudicata da Nancy Berti, vede al primo posto Isobel, la new entry. Ultima Ludovica.