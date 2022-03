Amici 2022, anticipazioni terza puntata 2 aprile. Oggi è stato registrato il nuovo appuntamento. Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura. Stash dei The Kolors è assente poiché positivo al Covid. Non essendo riuscito a connettersi, è stato sostituito da Sabrina Ferilli (insieme a Giovannino di Tu sì che vales).

Ospite della puntata è Fabrizio Moro.

La prima sfida ha vinto la squadra Todato Cuccarini contro Peparini Pettinelli. Sissi si sfida con Dario e John Erik e, ad avere la meglio, è la cantante. Nunzio e Serena hanno invece la meglio contro Albe. Nella terza sfida Alex e Sissi trionfano con un duetto in Shallow di Lady Gaga. A rischio eliminazione Crytical, Albe e John Erik. Primo a salvarsi è Alex, eliminato definitivamente, invece, il ballerino John Erik.

Sempre grazie al sito di Quello che tutti vogliono sapere, ecco come continuerà la puntata di Amici 2022.

La seconda sfida vede Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini contro Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Prima sfida, Luigi contro Alex. Vince Luigi. Poi Carola contro Sissi (e vince lei). Michele è riuscito ad ottenere la vittoria nella terza sfida. Sissi, Aisha e Nunzio sono a rischio eliminazione.

Nunzio è a rischio eliminazione ad Amici 2022.

Ultima manche ancora con Raimondo Todaro e Cuccarini contro Celentano e Zerbi. Guanto si sfida su Sex Bomb. Luigi ha una gonna e maglia trasparente mentre Alex indossa una camicia bianca. Vince Luigi. Sissi trionfa contro Carola e Leonardo. Ultima sfida con LDA e Luigi contro Serena e Sissi. Vince la squadra Cuccarini Todaro. Nominati LDA, Leonardo e Luigi.

A rischio eliminazione finisce Leonardo.

Sarà così uno tra Leonardo e Nunzio a dover abbandonare il programma dopo John Erick. Voci di corridoio danno Nunzio come secondo eliminato ma ve lo riportiamo senza potervelo confermare con certezza.

Appuntamento a sabato 2 aprile con la terza puntata di Amici 2022.