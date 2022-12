Amici 2022 torna domenica 11 dicembre con la nuova puntata del pomeridiano domenicale, condotto da Maria De Filippi. Quest’anno Arisa si affianca a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nella categoria canto mentre nel circuito del ballo troviamo la new entry Emanuel Lo accanto ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I professori, in questo nuovo appuntamento con il reality show, dovranno confermare la maglia ai loro alunni, in base al loro comportamento o alla loro preparazione negli ultimi giorni. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento dal pomeridiano domenicale del talent show? Scopriamolo assieme con tutte le nostre anticipazioni. Non andate avanti con la lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Ospite della puntata Achille Lauro che canterà il suo nuovo singolo, “Che sarà“. Giudici della gara di ballo sono Garrison Rochelle, Veronica Peparini e Kledi. La classifica vede ai primi posti, senza voti palesi, Isobel, Gianmarco e Ramon. Veronica Peparini si è complimentata molto con Samu, Maddalena e Megan. I primi tre classificati faranno un’audizione per un videoclip musicale.

Ultima nella classifica (non di oggi) è risultata essere Ludovica. A quel punto, il suo insegnante, Emanuel Lo, ha deciso di eliminarla. Ludovica è ultima nella classifica generale voluta da Alessandra Celentano con i risultati delle varie gare di ballo.

Dalle anticipazioni, scopriamo anche che sarà eliminato ufficialmente l’opzione del banco del pubblico che era stata utilizzato, del resto, solamente da Asia e poi mai più nominato.

Emma Marrone ospite e sarà lei, insieme ad un volto radio, dover esprimere la loro opinione. I migliori potranno avere l’occasione di collaborare con produttori come Boomdabash, Zef, Takagi e Ketra, Michelangelo. Nella prossima puntata di Amici 2022, ci sarà una gara di interpretazione.

Appuntamento a domenica 11 dicembre per la nuova puntata di Amici 2022, dalle 14 su Canale 5.