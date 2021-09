Amici 2021 andrà in onda domenica 19 settembre con la prima puntata, eccezionalmente di domenica, dalle 14, su Canale 5. Ecco, a seguire le anticipazioni su quello che accadrà. Se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui.

Amici 21 anticipazioni puntata 19 settembre

Secondo quanto riportato dal sito de Il Vicolo delle news, ospite della puntata sarà Tommaso Paradiso che canterà il nuovo singolo “Magari no”. Presenti anche Aka7even, Deddy e Alessandro dalla precedente edizione. Sono in studio ma non si sono esibiti.

Omaggiato Michele Merlo, ex concorrente del talent show scomparso nei mesi scorsi. I ballerini professionisti hanno danzato con una sua canzone in sottofondo.

Le novità di quest’anno sono Lorella Cuccarini spostatasi nella categoria Canto e Raimondo Todaro in quella della danza. Un cambio motivato dall’assenza di Arisa che non tornerà in questa edizione del programma.

Si deve iniziare a formare la classe, con i primi posti assegnati

Amici 2021 regolamento, puntata 19 settembre

Ritorna la scelta attraverso le leve. Se qualcuno la abbassa, toglie la base per il canto o per il ballo ma se un altro docente è in dubbio o vuole inserirlo nella classe, può alzare la sua leva e rimettere tutto in atto.

Tra i primi ad esibirsi, Carla (aspirante cantante ma non ammessa), Alex allievo di Rudy, Carola scelta dalla Celentano, Serena per il team di Raimondo. Poi ancora Albert scelto da Rudi, Mirko e Mattia si contendono un banco per Raimondo.

Volto “noto” perché tra gli aspiranti cantanti c’è il figlio di Gigi D’Alessio Luca, che in arte si chiama LDA e diventa allievo della Cuccarini.

Amici 2021 non in onda sabato 18 ma domenica 19 settembre

Amici doveva andare in onda inizialmente sabato 18 settembre ma l’esordio è stato posticipato a domenica 19 settembre dopo un comunicato ufficiale di Mediaset: