Amici 2021 torna in onda domenica 31 ottobre con la settima puntata del talent show, in onda a partire dalle 14, su Canale 5. Ecco le anticipazioni su quello che accadrà. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura…

La puntata è stata registrata nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre 2021. Ecco cosa succederà.

Ospiti della puntata sono stati Michele Bravi e Giuseppe Zeno, protagonista della fiction di Canale 5.

LDA ha cantato un brano di suo padre, Gigi d’Alessio. Il pezzo scelto è “L’amore che non c’è”. Per la Pettinelli, la scelta è stata sbagliata ma Rudy ribatte sottolineando come i figli di personaggi famosi possano essere bravi come i loro genitori.

Alex canta 3 canzoni assegnate da Lorella Cuccarini ma Rudy Zerbi ironizza sulle espressioni sempre uguali che fa il giovane concorrente durante la performance. La sua insegnante lo fa affiancare da Spillo per queste mimiche e stupisce entrambi i docenti.

Mattia viene messo in sfida con una ballerina di latino, Eleonora. Viene giudicata da un’insegnante esterna che preferisce comunque Mattia. E’ lui a trionfare nella competizione.

Christian deve mettersi alla prova con una sfida ma, anche in questo caso, ad avere la meglio è lui.

Parte una gara di canto giudicata da Nek. I concorrenti devono scegliere tra 22 brani d’amore, scrivendo un proprio pensiero sul sentimento. Inizia Lda, poi si passa ad Alex. Tommaso canta un brano in inglese e trova, in collegamento, la fidanzata. Nicol canta “One love”, Albe canta un pezzo di Salmo. Prima Rea, ultimo Ale.

Nuovo ingresso nella scuola di Amici 2021. Entra Sissi, una concorrente di canto che interpreta un pezzo di Amy Winehouse e un suo inedito. Colpisce tutti e tre gli insegnanti che la vorrebbero in squadra con loro.

