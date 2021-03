Il serale di Amici 2021 è pronto al suo debutto ufficiale sabato 20 marzo. Il talent show, in onda con la ventesima edizione, andrà in onda con la prima puntata questa sera, dalle 21,10 circa. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. Nei giorni scorsi, abbiamo avuto le prime anticipazioni, direttamente svelate dalla presentatrice durante il daytime:

Considerato che avete deciso di portare tutti i vostri talenti al serale, la produzione ha deciso che verranno formate 3 squadre composte da cantanti e ballerini. Seguite i ragazzi da 6 mesi e avete più volte espresso le vostre preferenze. Per questo, la produzione, vi chiede di scegliere come associarvi a coppie tra voi sulla base di comunione di intenti e identità di vedute. In questo modo ogni squadra sarà composta da due professori (1 di canto e 1 di ballo) che si porteranno dietro i rispettivi allievi. Questo per permettere di trasferire ai ragazzi il massimo della vostra esperienza sostenendo i ragazzi della vostra squadra in cui riscontrate la vostra idea di talento e combattendo quelli delle altre squadre che, al contrario, non rispecchiano la vostra idea di talento. A giudicare la gara sarà una giuria esterna composta da tre persone e nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni.

Un’edizione che vede i concorrenti in gara suddivisi in tre squadre con i docenti alla guida. Il team di Amici 2021 guidato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vede in squadra Tommaso, Sangiovanni, Deddy, Serena, Esa, Leonardo, Enula. Le altre squadre, invece, vedono il secondo team, affidato ad Arisa e Lorella Cuccarini, è composto da Gaia, Ibla, Raffaele, Tancredi, Alessandro, Martina e Rosa. Il terzo gruppo, diretto da Anna Pettinelli e Veronica Peparini, ha, al proprio interno, Aka7even, Giulia e Samuele.

Nelle scorse ore, invece, ecco le anticipazioni dettagliate su quello che accadrà nella prima puntata del serale. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate oltre con la lettura.

Come anticipato da TvBlog e da Il Vicolo delle News, ci sarà un eliminato e un verdetto in sospeso. Partiamo subito dai tre giudici del serale: Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano di Martino.

Ospiti della puntata Sabrina Ferilli e Pio & Amedeo. L’attrice sarà anche vittima di uno scherzo da parte della conduttrice, proprio nel corso della sua ospitata.

Dopo l’estrazione a sorte attraverso tre buste, Zerbi e la Celentano deve scegliere chi sfidare. Lo fanno con la squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Martina vince la sfida contro Enula, Serena contro Rosa e, infine, Sangiovanni (con Lady) contro Tancredi. E vince Sangiovanni.

Rosa, Gaia e Tancredi a rischio eliminazione. Esce Gaia.

Nella seconda manche, stessa sfida tra squadre. Martina e Alessandro vincono contro Esa. Raffaele contro Leonardo, vince il secondo. Alessandro contro Deddy e vince Deddy. Raffaele a rischio eliminazione con il nome che uscirà dalla terza manche.

Nella terza e ultima manche Zerbi e Celentano decidono di sfidare Pettinelli e Peparini. Sangiovanni contro Aka, vince il primo. Samuele e Giulia contro Tommaso. Vincono i ballerini. Enula contro Giulia e vince Giulia. Esa, Deddy e Sangiovanni al ballottaggio. Ad essere a rischio eliminazione (nella sfida ipotetica con Raffaele) è Tancredi.

Ma… Maria De Filippi invita i ragazzi al centro studio e li fa tornare nella casetta. Nessuna eliminazione? No, la De Filippi conferma l’esclusione imminente. Lo sapranno dopo poco, quando saranno tornati nella loro abitazione.

Intanto, Giulia risulta la preferita del pubblico che aveva un telecomando con cui esprimere la sua preferenza.