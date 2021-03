Amici 20 torna sabato 13 marzo 2021 con il consueto appuntamento, in onda dalle 14.05 su Canale 5. La puntata, però, è già stata registrata in anticipo, questa settimana. E, grazie a Il vicolo delle news, vi riportiamo quello che accadrà e chi sarà ammesso al serale. Perciò, se non volete rovinarvi la sorpresa, come sempre, non andate avanti nella lettura di questo articolo.

Partiamo dagli ospiti. Oltre al ritorno di Arisa (che canterà “Potevi fare di più”), nel talent show ci saranno anche Annalisa e Gaia con i loro brani in gara al Festival di Sanremo 2021. Era previsto anche Irama ma è ancora assente per via della quarantena. E’ stato presentato, inoltre, anche il nuovo direttore artistico che prende il posto di Giuliano Peparini: è Stéphane Jarny, come anticipato da TvBlog.it

Durante la puntata, ogni alunno si è esibito e ha scoperto, sul momento, se sarebbe passato alla fase del serale oppure se avrebbe dovuto lasciare la scuola. E, dopo la top 3 della scorsa settimana, scopriamo che tutti i ragazzi sono stati ammessi dai loro insegnanti.

Sangiovanni ha scoperto di aver ottenuto il disco d’oro grazie al suo inedito, Lady.

Secondo Rudy, Ibla non meriterebbe il serale ma Arisa è assolutamente convinta delle potenzialità del suo alunno.

Esa e Deddy, secondo Anna Pettinelli, dovevano interrompere il loro percorso all’interno della scuola e, quindi, non passare alla fase del serale ma Rudy ha un’opinione contraria.

Situazione simile per Raffaele: Zerbi contrario, Arisa concorda nel dargli la maglia.

Stessa situazione per i ballerini giudicati da Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Dopo la “selezione” della scorsa settimana con i primi tre cantanti ammessi e gli altri lasciati nel limbo, ecco, pochi giorni dopo, l’ammissione di massa al serale del programma. Del resto, era una mossa quasi logica visto che, quest’anno, come spiegato dalla stessa Maria De Filippi, non ci sono limitazioni rispetto al numero di studenti da ammettere al serale. I banchi non hanno un numero limite.

Appuntamento, secondo quanto previsto, dal 20 marzo, in prima serata su Canale 5 con il primo appuntamento con il Serale di Amici 20.