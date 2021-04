Amici 2021 torna sabato 10 aprile con la quarta puntata del serale. In attesa di assistere alla messa in onda, ecco le anticipazioni del nuovo appuntamento, come riportato dal profilo Twitter “Le Emily di quello che tutti vogliono sapere”. Se non volete rovinarvi le sorprese, non andate oltre con la lettura del post.

Ospite potrebbe essere Alessandra Amoroso (tornata recentemente con i due singoli, Piuma e Sorriso Grande).

Secondo quanto anticipato, ad ora, non ci sarà nessun eliminato diretto ad Amici 2021 ma un ballottaggio (ancora non svelato) tra Enula e Tancredi. E il nome sarà svelato solamente durante la puntata in onda sabato prossimo.

La prima manche di Amici 2021 vede Zerbi Celentano sfidare Pettinelli Peparini. Il primo eliminato provvisorio è Aka7even.

Nella prima sfida, Sangiovanni contro Aka (vince il primo), poi Serena VS Samuele (vince Samuele), infine Deddy vs Aka (vince Deddy). Al ballottaggio Giulia, Aka7even e Samuele, Si salva Giulia per primo, poi Samuele

Nella seconda manche Zerbi Celentano contro Arisa Cuccarini. Il secondo eliminato provvisorio è Tancredi.

Nella terza manche, invece, Zerbi Celentano ancora contro Arisa Cuccarini e il terzo eliminato provvisorio è Enula.

Tra Aka7even, Enula e Tancredi, a rischiare l’eliminazione sono Enula e Tancredi.

(post in aggiornamento)

Ecco, a seguire, le squadre di Amici 2021 con i componenti.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

E’ formata da 3 cantanti, Sangiovanni, Deddy ed Enula, e 1 ballerino, Tommaso e Serena.

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza. Entra nella scuola presentando l’inedito “Guccy Bag” rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi sia dalla Pettinelli ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi. Grazie ad Amici pubblica tre inediti “Guccy Bag”, prodotto da Bias, “Lady”, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila copia vendute, e “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias.

Deddy, nome d’arte di Dennis, cantautore, autodidatta, classe 2001, nato a Torino. Entra ad Amici a scuola iniziata vincendo una sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa costretto a lasciare il talent. Il brano con cui vince la sfida è “Parole a caso” performance non meritevole di maglia secondo la prof Pettinelli perché a suo parere Deddy ricalca troppo le orme

di altri artisti già affermati. Pubblica gli inediti “Il cielo contromano”, “Parole a caso” e “Ancora in due”, tutti e tre prodotti da Michele Canova.

Enula, cantautrice, classe 1998, nata a Magenta (MI). Entra ad Amici vincendo una sfida voluta da Zerbi contro Letizia (cantante lirica del team Arisa che ha lasciato la scuola). Si presenta con l’inedito “Auricolari” che grazie ad Amici pubblica con la produzione di Frenetik&Orang3. Il secondo brano di Enula disponibile sulle piattaforme digitali è “Con(torta)”, prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Serena, classe 2000, nata a Siracusa. Inizia a ballare a soli 3 anni e dai 13 anni ai 16 anni studia danza classica al Teatro dell’Opera di Roma. È entrata ad Amici a metà febbraio perché apprezzata da tutti i Prof, in particolare dalla Celentano che ha visto in lei un grande talento e un buon livello tecnico e per questo ha deciso di assegnarle un banco.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Formata da 1 cantante, Aka7even, e 2 ballerini, Giulia e Samuele.

Aka7even, nome d’arte di Luca, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). Entra ad Amici nel team Pettinelli presentando il suo inedito “Yellow”. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina. “Yellow” e “Mi manchi” sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Samuele, classe 1997, nato ad Este (PD). Inizia a interessarsi alla danza a 12 anni, quando comincia a studiare hip hop. Ama

l’arte in tutte le sue forme, dai fumetti al cinema, passando per la recitazione. Entra ad Amici ballando un assolo da lui coreografato sulle note del brano “That’s Life” di Frank Sinatra.

Giulia, classe 2002, nata a Roma. Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del

moderno ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott e viene scelta dalla Prof

Veronica Peparini. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa.

Arisa e Lorella Cuccarini

Composta da 2 cantanti, Raffaele e Tancredi e 2 ballerini, Martina e Alessandro.

Raffaele, cantautore, classe 2000, nato a Lamezia Terme (CZ). Entra ad Amici all’inizio dell’edizione. Si presenta con l’inedito “Il sole alle finestre”. Grazie al talent pubblica gli inediti “Senza Love”, “Il sole alle finestre” e “Tasto Reset”, prodotti tutti e tre da Gorbaciof.

Tancredi, classe 2001, nato a Milano. Entra ad Amici a febbraio vincendo una sfida voluta da Arisa contro Evandro (allievo di Anna Pettinelli). Si presenta in studio con i suoi inediti “Fuori di Testa” e “Las Vegas”, brano che

Amici pubblica con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Martina, classe 2000, nata a Cagliari. Da quanto ha 5 anni balla latino americano. Viene subito apprezzata da Lorella Cuccarini, che crede nelle sue capacità e nelle sue potenzialità mentre Alessandra Celentano non le avrebbe mai assegnato la maglia. Lorella Cuccarini intravede in Martina la possibilità di intraprendere la strada del musical.

Alessandro, classe 2000, nato a Brindisi. Inizia a ballare a soli 3 anni danze latino-americane mentre a 11 si appassiona anche all’hip hop e comincia a coltivare la voglia di imparare lo stile contemporaneo, il new modern e la danza classica. Entra nella scuola il 9 gennaio 2021 vincendo una sfida contro Riccardo (ex allievo di Cuccarini che lascia la scuola) ballando “Lose yourself” di Eminem e una taranta.