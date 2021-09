Amici 2021 quando inizia? Domenica 19 settembre. E’ questa la data ufficiale per l’inizio della nuova edizione del talent show, la ventunesima, dopo il grande successo ottenuto dalla precedente annata. Inizialmente il programma doveva partire sabato 18 settembre ma un cambiamento di palinsesto ha provocato lo slittamento.

Amici 2021, perché va in onda di domenica?

Amici per 2 settimane non andrà in onda, negli speciali, di sabato bensì alla domenica. Nelle scorse ore, Mediaset ha comunicato che

“per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva ‘Scene da un matrimonio’, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre. Nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di ‘Amici’ di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica“

Per questo motivo, Amici 2021 andrà in onda domenica 19 e 26 settembre alle 14. Poi dalla settimana dopo, tornerà al consueto appuntamento del sabato pomeriggio. In entrambi i giorni, comunque, si inizia alle 14.

Amici 2021, gli speciali di pomeriggio

Amici di Maria De Filippi torna con il consueto appuntamento degli speciali del pomeriggio per formare la nuova classe che dovrà riuscire a conquistare e mantenere il banco assegnato. Anche quest’anno, due discipline, canto e ballo. Dopo i primi casting, nella puntata di domenica 19 settembre, scopriremo -tra chi si presenta davanti alla commissione- chi ha convinto e quindi merita un posto nella scuola di Amici oppure quali aspiranti alunni sono stati -invece- bocciati dai docenti. Quest’anno, tra le novità, ci sarà l’assenza di Arisa che nella 20esima edizione, aveva convinto e divertito, facendo squadra con Lorella Cuccarini. Dai rumors di questi ultimi mesi, Lorella Cuccarini passerà alla categoria Canto mentre Raimondo Todaro dovrebbe diventare ufficialmente insegnante di ballo, dopo aver detto addio a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci.