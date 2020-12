Nella giornata di ieri è stata registrata la puntata di Amici 2020 che andrà in onda domani, 5 dicembre, dalle 14 su Canale 5. Scopriremo, quindi, se i ragazzi ammessi saranno confermati e se le sfide in atto daranno esito positivo per lo sfidante o per chi spera di entrare nella scuola. Il sito NewsUeD.it ha rivelato cosa vedremo nella puntata che verrà trasmessa fra poche ore. Quindi, se non volete rovinarvi la sorpresa, come sempre, vi consigliamo di interrompere la lettura.

Eccoci, quindi, alle anticipazioni del pomeridiano del 5 dicembre 2020.

La sfida viene vinta da Federica (Kika) che continua, quindi, la sua permanenza nella scuola. Arianna, messa in dubbio la scorsa settimana, continua a rimanere in attesa di una decisione, rimandata alla settimana prossima. Ha cantato un brano di Vasco Rossi ma era molto agitata durante la sua esibizione. Per questo motivo, il tutto è stato rinviato.

Ci sarà un capitolo della puntata dedicata ad Evandro. Il giovane cantante è messo in discussione per aver detto parole “poco gentili” nei confronti di Samuele Bersani. Il tutto è avvenuto durante le prove per un pezzo che era stato assegnato al giovane alunno della scuola. Non si saprà cosa abbia esattamente detto ma Arisa e Anna Pettinelli sembrano disposte ad accettare il cantante nelle loro squadre. I docenti si sono mostrati, comunque, molto arrabbiati nei confronti del giovane.

Tutti i cantanti e i ballerini si sono esibiti e sono stati confermati dopo la performance. Anche Deddy, arrivato la settimana scorsa dopo una sfida vinta con Giulio, ha convinto i professori cantando un pezzo di Irama. Inoltre SanGiovanni ha nuovamente cantante il suo brano inedito, Guccy Bag.

Il pezzo inedito di Esa Abrate verrà prodotto dal produttore della Dark Polo Gang.

Inoltre, ospite musicale della puntata è stato Aiello, recentemente tornato con il suo nuovo singolo, Che canzone siamo.