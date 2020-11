Gucci Bag è il titolo dell’inedito presentato da Sangiovanni ai casting di Amici 2020 durante la prima puntata, andata in onda sabato 14 novembre 2020. Il cantante ha presentato il brano davanti alla giuria degli insegnanti di canto, composta da Anna Pettinelli, Arisa e Rudy Zerbi. Ha ottenuto un banco all’interno del programma condotto da Maria De Filippi. Cliccando qui potete ascoltare la canzone e rivedere la sua esibizione mentre, a seguire, il testo del brano.

Nel testo, il cantante si rivolge ad una figura femminile, che trova più bella di lui, ed è pronto a mettersi in gioco, a lasciarsi andare e farsi guarire le ferite, in cambio -come dice il titolo- di una borsa di Gucci.

Penso che sei più bella di me

penso che il passato faccia male

ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

non amo le luci, no amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci, non amo le luci, no amo le bullshit

non mi dire le bugie se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

sono più felice

Devo preservarmi per salvarmi da diversi drammi

devo stare attento pure agli altri

non voglio giocare un’altra volta a scacchi se no poi ne usciamo matti

voglio diffidare causa al mio passato che non è passato dopo anni

non voglio arrivare a fare un’altra guerra quindi depongo le armi

Penso che sei più bella di me

penso che il passato faccia male

ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite

non amo le luci, no amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci, non amo le luci, no amo le bullshit

non mi dire le bugie se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi, se mi chiudi le ferite sono più felice