Federica La Rocca è una cantante scelta come concorrente per la classe di Amici 2020 durante la puntata in onda sabato 14 novembre. Queste le parole di Maria De Filippi nel presentarla prima dell’esibizione.

“Di mestiere fa la barista. Dice di sé, a 16 anni sentivo di non avere più sogni, ho lasciato la scuola ed era come avere davanti a me un grande muro nero. C’era qualcosa che non andava e poi, piano piano, anche grazie alla musica e al canto, tutto è passato. Non sopporta le persone viziate, canto perché è la cosa più vera e spontanea che ho nella vita, canto perché è il mio cuore che canta”.

Ha cantato Summertime Sadness di Lana Del Rey.

Anna Pettinelli ha abbassato la leva “Serve un pizzico in più di personalità”.

Arisa ha ridato la base e anche Rudy. La cantante: “Io se vuoi te lo do il banco”.

E’ entrata nella scuola di Amici 2020.

“Ho tirato su per ascoltare di più però il banco no, la lascio volentieri ad Arisa”.

Questo è il suo account Instagram ufficiale. A seguire le sue prima parole, diffuse via social:

Un sogno che si avvera..

Andrò avanti sempre.

Questo è ciò che voglio dalla mia vita.. Voglio vivere di musica, la mia compagna di avventure e sventure.

GRAZIE A TUTTI PER IL SOSTEGNO.

❤️