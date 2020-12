Domani, 12 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Amici, dalle 14, su Canale 5. Ieri si sono tenute le registrazioni e la pagina facebook di Amici News, ha svelato cosa è accaduto. Se non volete rovinarvi la sorpresa, non andate avanti con la lettura. In caso contrario, potete avere gli spoiler di cosa succederà.

Partiamo dall’ospite, Giordana Angi, con il suo nuovo singolo.

Nella puntata assisteremo ad una eliminazione: Letizia Bertoldi ha dovuto abbandonare la scuola e al suo posto è entrata un’altra cantante, Enula.

Riccardo Guarnaccia è stato messo in sfida con un ballerino classico. Ha perso il confronto ma Lorella Cuccarini ha consegnato una busta dicendo che non sarebbe stato eliminato bensì sarebbe diventato il 16esimo alunno di Amici. Entra anche il vincitore della sfida, Tommaso Stanzani.

Samuele Barbetta ha convinto sia la Celentano che la Peparini. Rosa viene criticata, invece, dalla Celentano, dopo il suo ballo.

Aka7even ha portato una cover ed è passato. Evandro ha scelto la Pettinelli come insegnante, dopo il cambio del docente. Non ha brillato ma si è preso un 7.

Arianna Gianfelici non lavora più con Rudy Zerbi ma sceglie di essere seguita da Arisa. Raffaella, la vocal coach, racconta di non voler più lavorare con lei perché ha fatto dei passi indietro.

Deddy ha presentato un nuovo brano che ha convinto Michele Canova: la canzone verrà prodotta proprio da lui.

Leonardo La Macchia ha cantavo il suo inedito, Via Padova, convincendo i professori.

Raffaele Renda ha interpretato un inedito che è piaciuto. Arisa gli ha assegnato un voto molto alto, 9.

Queste le principali anticipazioni della puntata di Amici 2020 in onda domani, sabato 12 dicembre, dalle 14 circa. Non mancheranno discussioni, sorprese, confronti e colpi di scena. In attesa, fra qualche mese, di scoprire chi di loro riuscirà ad arrivare ufficialmente al serale e, invece, quali altri ragazzi saranno inseriti e si giocheranno un posto nella classe con la consueta sfida.