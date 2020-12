Oggi, nel pomeridiano di Amici 2020, Leonardo La Macchia ha presentato il suo inedito “Via Padova“, dedicato proprio alla celebre via di Milano. Un pezzo che racconta un tormento d’amore, tra dubbi su cosa stia facendo l’altra persona, con chi sia, se a letto con qualcuno e la rassegnazione di una situazione da accettare.

Leonardo ha interpretato il pezzo, non convincendo del tutto Anna Pettinelli:

La produzione vuol dire molto, è un pezzo che suona moderno, ma non è ancora tuo, non ce l’hai ancora dentro come dovrebbe essere. Una interpretazione un po’ superficiale…