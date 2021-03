Amici 20 torna con la seconda puntata del serale, sabato 27 marzo 2021. Chi sarà eliminato?

Nell’esordio di questa edizione, la scorsa settimana, a dover abbandonare il programma sono stati Gaia ed Esa Abrate. La prima cantante è stata eliminata durante la registrazione con il pubblico presente in studio mentre, il secondo nome è stato svelato “solo” durante la messa in onda della puntata, per evitare così spoiler sul web almeno con il secondo nome. Anche questa settimana avverrà questo.

Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti con la lettura di questo articolo. Ecco le anticipazioni, come riportate da Il Vicolo delle news.

Ospite della seconda puntata di Amici 20 è Irama che torna presentando il brano sanremese, finalmente “dal vivo” dopo aver gareggiato solamente con un video delle prove durante il Festival per la positività di due membri del suo staff.

Con il sorteggio della busta, iniziano a sfidare Zerbi/Celentano, come la scorsa settimana. Ecco i risultati delle sfide: Sangiovanni vince contro Alessandro, Ibla e alcune ballerine. Leonardo contro Tancredi (e vince il secondo). Enula contro Ibla con il brano Physical. Vince Enula.

Martina, Ibla e Alessandro a rischio eliminazione. Eliminata definitivamente Ibla.

Nella seconda manche, Zerbi e Celentano sfidano Pettinelli e Peparini. Sangiovanni vince contro Aka7even. Tommaso sfida Giulia e vince la ragazza. Sangiovanni ancora contro Aka7even e vince sempre Sangiovanni. E proprio Aka7even è a rischio eliminazione

La terza manche vede Zerbi/Celentano contro Arisa/Cuccarini. Deddy contro Raffaele, vince il secondo. Guanto di sfida tra Serena e Martina e trionfa la prima. Tommaso contro Rosa e ha la meglio lei.

Serena, Deddy, Leonardo al ballottaggio. Leonardo a rischio eliminazione.

Leonardo si sfida con Aka7even con due inediti a testa. Anche questa settimana, il nome verrà svelato direttamente ai ragazzi quando saranno tornati nella casetta, per evitare anticipazioni dalla registrazione.

La seconda puntata di Amici andrà in onda sabato 27 marzo 2021.