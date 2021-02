Amici 20 andrà in onda domani, con la nuova puntata, dalle 14.05 circa. Si sono concluse da poco le registrazioni della puntata e, se non volete rovinarvi la sorpresa, NON andate avanti con la lettura di questo articolo.

Ecco quello che abbiamo scoperto, in anteprima, grazie al Il Vicolo delle News.

Ospite della puntata sarà Ben, del gruppo Benji & Fede, che canterà il brano “Finché le stelle non brillano” brano tratto dal suo disco solista, California.

Il primo ad esibirsi è Tancredi che canta un pezzo di Eminen, rivisitato con alcune sue barre inedite. Piace e conquista il primo posto nella classifica cover in base al parere di Giorgia. Terzo gradino, invece, per le case discografiche.

Gaia ha cantato Perfect di Ed Sheeran e la sua esibizione, sebbene impeccabile, ha convinto solo in parte i giudici. Forse troppa poca anima nell’interpretazione?

Esa Abrate canta Let Her Go, con la sua chitarra. Piace molto ad Arisa. Settimo nella classifica di Giorgia, posizione bassa anche nelle radio.

Raffale canta Guerriero di Marco Mengoni. Entusiasmo di Arisa, molto dubbioso -invece. Rudy. Ultimo nella classifica delle case discografiche.

Aka7even, Alessandro, Enula e Ibla si sono dovuti esercitare da soli dopo il provvedimento disciplinare avuto in settimana.

Aka7even canta un pezzo di Michael Jackson e viene applaudito. Ibla canta Sognami ma viene un po’ messa in discussione la sua interpretazione. Lei ammette di essersi commossa pensando alla nonna.

Enula interpreta una cover. Non convince i professori ma per le case discografiche è prima, seconda per Giorgia.

Sangiovanni canta una cover ma ad Anna Pettinelli non è piaciuto. Per le radio, invece, è al secondo gradino.

Deddy canta Unica di Venditti. Per Giorgia è ultimo, quarto posto per le case discografiche.

Leonardo Lamacchia ha interpretato un pezzo dei Negramaro ma per Anna Pettinelli non è stato troppo convincente.

Appuntramento alle 14.05 di sabato 27 febbraio 2021 per seguire la puntata su Canale 5.