Appuntamento con il pomeridiano di Amici oggi, domenica 1 ottobre 2023. Seconda puntata della 23esima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. In questa edizione i professori vedono un ritorno in giuria e un addio. Quest’anno Arisa ha deciso di lasciare (ancora una volta) il programma per approdare a The Voice Kids. Il suo ruolo di insegnante di canto è stato assegnato ad Anna Pettinelli che torna così nel talent show affiancando Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda il circuito ballo, invece, confermati i tre insegnanti dello scorso anno: Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Nella prima puntata andata in onda domenica 24 settembre, è stata formata la classe di Amici 23 e sono stati assegnati i banchi disponibili di ballo e canto, per un totale di 22 posti. Da oggi gli allievi dovranno studiare per mantenere il loro ruolo all’interno della scuola, con una serie di valutazioni esterne, sfide e compiti da parte degli altri insegnanti.

Nei giorni scorsi, durante il daytime, sono state svelate le prime classifiche di canto e di ballo che vi riportiamo, a seguire:

Amici 23, le prime classifiche di canto e di ballo

LA PRIMA CLASSIFICA DEI PROFESSORI DI CANTO DI AMICI 23

10 Mida, 5,5 (Rudy 6, Lorella 8-, Pettinelli 3)

9 Space Hippiez 6-

8 Sarah 6-

7 Holy Francisco 6+

6 Ezio 6++

5 Stella 6.5

4 Petit 7+ (Pettinelli 5.5)

3 Holden 7++

2 Lil Jolie 8–

2 Mew

1 Matthew 8-

AMICI 23, LA PRIMA CLASSIFICA DI BALLO

7 Nicholas 4+ (Celentano 3, Emanuel Lo 4, Todaro 6)

7 Chiara 4+ (Celentano 3, Todaro 4, Emanuel 6)

6 Simone 5

5 Elia 5+ (Celentano 4)

4 Gaia 5,5 (4 dalla Celentano. 5+ da Emanuel Lo)

3 Kumo 6-

2 Sofia 7+

1 Marisol 8-

1 Dustin 8-

La seconda puntata di Amici è stata registrata giovedì scorsi e sono state stilate le prime classifiche di danza e di canto con i giudizi e i voti di giudici esterni. Se volete sapere di più potete cliccare qui.

Se, invece, non volete rovinarvi la sorpresa sulla seconda puntata di Amici 23 potete seguire il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14 di domenica 1 ottobre 2023. A più tardi!