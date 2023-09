Amici 23 torna domenica 1 ottobre con il nuovo speciale pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, dalle 14 su Canale 5. Dopo la puntata dedicata interamente ai casting che ha visto la formazione della nuova classe, sono iniziate le lezioni per gli allievi della 23esima edizione del talent show. Oggi si terranno le registrazioni del secondo appuntamento e su Soundsblog potrete leggere tutte le anticipazioni, nel corso del pomeriggio.

Sempre grazie all’account X di Amicii news, vi terremo aggiornati sui cantanti o ballerini a rischio, su eventuali sfide e sull’esito dei compiti assegnati dai vari insegnanti agli allievi delle squadra avversarie.

In questa prima settimana, a farsi notare -suo malgrado- è stato Holy Francisco. Il ragazzo non è finito al centro delle discussioni per questioni di canto e intonazione, bensì per una frase infelice pronunciate nei confronti di Rudy Zerbi. Un po’ come avvenuto lo scorso anno con Wax, anche lui incastrato dai microfoni indossati.

Durante i daytime di Amici, Zerbi lo definito “fenomeno” e gli ha assegnato un compito difficile: interpretare “Sere nere” di Tiziano Ferro. Ma il giovane, insieme alla sua professoressa di canto Anna Pettinelli, hanno rifiutato l’assegnazione. Nessun live con il pezzo del cantautore di Latina.

Sempre in questi giorni è stata stilata e resa nota la prima classifica di canto e di ballo degli allievi. Sono stati tutti i professori di ogni circuito -danza e canto- a dare voti durante i casting, agli allievi che si sono esibiti e sono stati poi scelti per il banco. Ecco i risultati:

LA PRIMA CLASSIFICA DEI PROFESSORI DI CANTO DI AMICI 23

10 Mida, 5,5 (Rudy 6, Lorella 8-, Pettinelli 3)

9 Space Hippiez 6-

8 Sarah 6-

7 Holy Francisco 6+

6 Ezio 6++

5 Stella 6.5

4 Petit 7+ (Pettinelli 5.5)

3 Holden 7++

2 Lil Jolie 8–

2 Mew

1 Matthew 8-

AMICI 23, LA PRIMA CLASSIFICA DI BALLO

7 Nicholas 4+ (Celentano 3, Emanuel Lo 4, Todaro 6)

7 Chiara 4+ (Celentano 3, Todaro 4, Emanuel 6)

6 Simone 5

5 Elia 5+ (Celentano 4)

4 Gaia 5,5 (4 dalla Celentano. 5+ da Emanuel Lo)

3 Kumo 6-

2 Sofia 7+

1 Marisol 8-

1 Dustin 8-

Vi terremo aggiornanti con le anticipazioni della registrazione della seconda puntata di Amici 23 in onda domenica 1 ottobre.