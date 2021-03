American Idol 2021 sta andando in onda, in America, con la sedicesima edizione del talent show, pronto a trovare “la voce, l’idolo” dell’America anche in questa annata. Nelle scorse ore, però, è andata in onda una puntata che ha visto una concorrente svenire, a peso morto, sul palco, di viso. Una scena sicuramente forte, inaspettata, che ha sconvolto l’altra cantante che si era esibita con lei e i giudici del programma. Ma cosa è successo?

Il talent show era arrivato alla fase dei Duets Challenge con una svolta “rivoluzionaria”: con solo 24 ore di preavviso, i concorrenti hanno scoperto che non sarebbero stati in grado di scegliere i loro partner e che invece sarebbero stati accoppiati. dai giudici / produttori. E mentre ai cantanti era assicurato che sarebbero stati valutati individualmente, anche ogni duetto sarebbe stato giudicato come un’unità. Quindi, la posta in gioco era molto e il lavoro di squadra sarebbe stato fondamentale in questa parte.

Ad essere abbinate sono state Ronda Felton e Funke Lagoke. Le due ragazze si sono unite per i loro traumi condivisi e le lotte per l’autostima, e all’inizio Ronda, ha confessato che le era stato detto per tutta la vita che non era abbastanza brava e che i suoi sogni erano “troppo grandi”. Dopo l’esibizione di “Tell Him” ad American Idol 2021 di Funke e Ronda, il giudice Lionel Richie ha definito un disastro la loro performance ad America Idol 2021.

Richie aveva appena iniziato la sua dura critica quando Funke improvvisamente è svenuta sul palco, a faccia in giù, con una forza così brusca che il tonfo ha riecheggiato per tutto il Dolby Theatre.

L’amica Ronda ha lanciato un urlo e Katy Perry è apparsa sconvolta, mentre si copriva il viso con le mani. Lionel Richie e il collega giudice Luke Bryan si sono precipitato sul palco e i medici sono accorsi immediatamente.

Funke è stata poi portata via in ambulanza in ospedale per un problema di disidratazione e possibili punti di sutura al mento.

E il verdetto? Lionel e i giudici avevano già deciso di far passare Ronda e Funke al turno successivo di America Idol 2021, nonostante quel commento fuorviante sulla performance disastrosa che, purtroppo, Funke ricorderà per sempre…

Qui il video