Altrove è un brano di Morgan, il primo singolo pubblicato da solista, ex leader dei Bluvertigo. La canzone, scritta e arrangiata da Morgan, anticipa l’album Canzoni dell’appartamento che ha vinto la Targa Tenco 2003 come miglior disco d’esordio.

Morgan, Altrove, Significato canzone

La follia come unica via per la felicità con, al centro della storia, un ragazzo (Pazzo) che preferisce il pozzo, l’oscuro, rispetto all’essere su un piedistallo. E il passaggio successivo è quello di andare avanti di lasciarsi andare e vivere, senza essere autore e protagonista delle scelte (“Ho deciso, Di perdermi nel mondo, Anche se sprofondo, Lascio che le cose, Mi portino altrove, Non importa dove, (Non importa dove) / Ho deciso Di perdermi nel mondo, Anche se sprofondo”).

Altrove, Ascolta la canzone

Morgan, Altrove, Testo canzone

Però

(Che cosa vuol dire però)

Mi sveglio col piede sinistro

Quello giusto

Forse già lo sai

Che a volte la follia

Sembra l’unica via

Per la felicità

C’era una volta un ragazzo chiamato Pazzo

E diceva sto meglio in un pozzo che su un piedistallo

Oggi ho messo

La giacca dell’anno scorso

Che così mi riconosco

Ed esco

Dopo i fiori piantati, quelli raccolti

Quelli regalati, quelli appassiti

Ho deciso

Di perdermi nel mondo

Anche se sprofondo

Lascio che le cose

Mi portino altrove

Non importa dove

(Non importa dove)

Io

Un tempo era semplice

Ma ho sprecato tutta l’energia

Per il ritorno

Lascio le parole non dette

E prendo tutta la cosmogonia

E la butto via

E mi ci butto anch’io

Ho deciso

Di perdermi nel mondo

Anche se sprofondo

Applico alla vita

I puntini di sospensione

Che nell’incosciente

Non c’è negazione

Un ultimo sguardo commosso all’arredamento

E chi s’è visto, s’è visto

Lascio che le cose

Mi portino altrove