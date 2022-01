Already Dead è il primo singolo promozionale di Juice WRLD per il progetto postumo Fighting Demons, uscito a dicembre 2021.

Juice WRLD, Already Dead, Significato canzone

Nel brano, Juice parla del suo grande e immenso dolore e dell’abuso di sostanze, notando i problemi che si verificano quando entrambi si mescolano fra di loro. Ammette di sentirsi morto da tempo, da anni e di essere vivo solo per l’amore dei fan. La risata nasconde sofferenza e il quotidiano diventa difficile da vivere.

Already Dead, video ufficiale canzone

Already Dead, Testo canzone

[Chorus]

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)

Demons comin’ back from the past (Yeah, yeah)

Feelin’ like I’m ’bout to relapse (Yeah, yeah)

Voices in my head (Yeah, yeah)

All I can hear them say (Yeah, yeah)

Is, “Everyone wants me dead” (Yeah, yeah)

Bitch, I’m already dead (Yeah, yeah)

I’ve been dead for years

[Verse 1]

I’ve been taking medicine again (Yeah, yeah)

Henny, mix it with the Vicodin (Yeah, yeah)

All my sufferin’ (Yeah)

Is really gettin’ under my skin (Yeah)

Maybe I should try to pray again (Yeah, yeah)

Try to wash away my sins (Yeah, yeah)

I know that they not my friends (Yeah, yeah)

But I’m friends with the drugs again (Yeah)

[Pre-Chorus]

Lost my heart, lost it all

So much drama, hold the applause

Shit’s like a soap opera, straight downfalls

Nightmares on the cellphone, late-night calls

Lost my heart, lost it all

So much drama, hold the applause

No soap opera, straight downfalls

Listen to the nightmares call

[Chorus]

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)

Demons comin’ back from the past (Yeah, yeah)

Feelin’ like I’m ‘bout to relapse (Yeah, yeah)

Voices in my head (Yeah, yeah)

All I can hear them say (Yeah, yeah)

Is, “Everyone wants me dead” (Yeah, yeah)

Bitch, I’m already dead (Yeah, yeah)

I’ve been dead for years

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)

Demons comin’ back from the past (Yeah, yeah)

Feelin’ like I’m ‘bout to relapse (Yeah, yeah)

Voices in my head (Yeah, yeah)

All I can hear them say (Yeah, yeah)

Is, “Everyone wants me dead” (Yeah, yeah)

Bitch, I’m already dead (Yeah, yeah)

I’ve been dead for years (Yeah)

[Verse 2]

Have you ever been so alone (Yeah, yeah)

That nobody’s house feels like home? (Yeah, yeah)

I’ve been runnin’ out of drugs and hope (Yeah, yeah)

I don’t even got a plug no more (Yeah, yeah)

Have you ever been so alone? (Yeah, yeah)

That you don’t know what to feel no more? (Yeah, yeah)

Ain’t no reachin’ for the pills no more (Yeah, yeah)

One more and you’re on the floor (Yeah, yeah)

I know that I didn’t stand a chance (Yeah, yeah, yeah)

I don’t think I’ll ever live again (Yeah, yeah, yeah)

I’m only here by popular demand (Yeah, yeah, yeah)

I’m stayin’ alive for the fans (Yeah, yeah, yeah)

[Pre-Chorus]

Lost my heart, lost it all

So much drama, hold the applause

No soap opera, straight downfalls

Listen to the nightmares call

[Chorus]

You can see the pain in my laugh (Yeah, yeah)

Demons comin’ back from the past (Yeah, yeah)

Feelin’ like I’m ‘bout to relapse (Yeah, yeah)

Voices in my head (Yeah, yeah)

All I can hear them say (Yeah, yeah)

Is, “Everyone wants me dead” (Yeah, yeah)

Bitch, I’m already dead (Yeah, yeah)

I’ve been dead for years (Yeah, yeah)

[Outro]

You can see the pain in my laugh (In my laugh)

Demons comin’ back from the past (From the past)

Feelin’ like I’m ‘bout to relapse (Relapse)

Voices in my head (In my head)

All I can hear them say (All I can hear them say)

Is, “Everyone wants me dead” (Is, “Everyone wants me dead”)

Bitch, I’m already dead (Bitch, I’m already dead)

I’ve been dead for years (I’ve been dead for years)

Puoi vedere il dolore nella mia risata (Sì, sì)

I demoni che tornano dal passato (Sì,sì)

Mi sento come se stessi per ricadere (Sì, sì)

Voci nella mia testa (Sì, sì)

Tutto quello che posso sentirli dire (Sì, sì)

È “Tutti mi vogliono morto” (Sì, sì)

Str0nz*, sono già morto (Sì, sì)

Sono morto da anni

Ho preso di nuovo medicine (Sì, sì)

Henny, mescolalo con il Vicodin (Sì, sì)

Tutta la mia sofferenza (Sì)

Mi sta davvero entrando sotto la pelle (Sì)

Forse dovrei provare a pregare di nuovo (Sì, sì)

Prova a lavare via i miei peccati (Sì, sì)

So che non sono miei amici (Sì, sì)

Ma sono di nuovo amico della droga (Sì)

Ho perso il mio cuore, ho perso tutto

Tanto dramma, trattieni gli applausi

Merd* è come una soap opera, cadute dirette

Incubi al cellulare, chiamate notturne

Ho perso il mio cuore, ho perso tutto

Tanto dramma, trattieni gli applausi

Nessuna soap opera, dirette cadute

Ascolta la chiamata degli incubi

Puoi vedere il dolore nella mia risata (Sì, sì)

I demoni che tornano dal passato (Sì,sì)

Mi sento come se stessi per ricadere (Sì, sì)

Voci nella mia testa (Sì, sì)

Tutto quello che posso sentirli dire (Sì, sì)

È “Tutti mi vogliono morto” (Sì, sì)

Str0nz*, sono già morto (Sì, sì)

Sono morto da anni

Puoi vedere il dolore nella mia risata (Sì, sì)

I demoni che tornano dal passato (Sì,sì)

Mi sento come se stessi per ricadere (Sì, sì)

Voci nella mia testa (Sì, sì)

Tutto quello che posso sentirli dire (Sì, sì)

È “Tutti mi vogliono morto” (Sì, sì)

Str0nz*, sono già morto (Sì, sì)

Sono morto da anni

Sei mai stato così solo (Sì, sì)

Che la casa di nessuno si sente come a casa? (Si si)

Ho finito le droghe e spero (Sì, sì)

Non ho nemmeno più una (Sì, sì)

Sei mai stato così solo? (Si si)

Che non sai più cosa provare? (Si si)

Non è più possibile prendere le pillole (Sì, sì)

Un altro e sei sul pavimento (Sì, sì)

So che non avevo alcuna possibilità (Sì, sì, sì)

Non credo che vivrò mai più (Sì, sì, sì)

Sono qui solo a grande richiesta (Sì, sì, sì)

Rimango vivo per i fan (Sì, sì, sì)

Ho perso il mio cuore, ho perso tutto

Tanto dramma, trattieni gli applausi

Nessuna soap opera, dirette cadute