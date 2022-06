Alla salute, Jovanotti feat. Shantel: testo, video, significato della canzone

A pochi giorni dall’inizio del JovaBeachParty, Jovanotti ha rilasciato, su Youtube, il video ufficiale di ‘Alla salute’ in collaborazione con Shantel. In poche ore, la clip musicale, manco a dirlo, è finita in tendenza.

Così Lorenzo Cherubini descrive il brano:

Alla salute è un brindisi e un augurio, è un treno che viaggia verso tempi migliori ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa. È una di quelle canzoni nate per essere usate nelle occasioni in cui servono, come ‘Tanti auguri a te’ o certi pezzi natalizi. La puoi tagliare e prendere solo la parte che ti serve. Dentro c’è tanta di quella vita e tanta di quella musica ascoltata, vissuta, masticata e sentita, che quando l’ho scritta ho avuto l’impressione che già esistesse e che a me spettasse solo di registrarla. È una danza sfrenata e alcolica, uno sfogo necessario e pagano.

Ecco il testo di ‘Alla salute’:

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

Alla salute, alla salute

delle cose vissute

Delle giornate che

non sono ancora arrivate

e ci raggiungono così come fa l’estate

con la promessa che le cose

poi saranno cambiate

da adesso in poi

ricorderemo i tempi duri

quando stavamo chiusi

a chiave dietro ai muri

Senza sapere se

saremmo stati ancora capaci

Di fare il pieno di aria fresca

dentro ai nostri toraci

Per cantare, gridare,

dirci le cose, anche le più feroci

Per trasportare la speranza nelle nostre voci

Alla salute che serve

per gli slanci più audaci

Oh, riempimi di baci

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè, olè, olè, olè, olè

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

brindo alla vita

brindo alla vita che

di mazzate non risparmia nessuno

Ce n’è per tutti più o meno

E se in riserva fai il pieno

Alla salute che è il dono

Lo sanno gli angeli,

i medici e i poco di buono

alla salute del nostro sguardo

che come un martello scolpisce il mondo

Ai fiori nel giorno dello splendore

che sfioriranno tra poche ore

E adesso sono bellissimi,

sono dritti come dei missili

E avanti i prossimi, ai futuri fossili

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

alla salute degli orizzonti

e delle occasioni perdute

che torneranno con altre facce

per esser riconosciute

Alla salute delle nostre ferite

Che bruciano, bruciano,

bruciano e intanto guariscono!

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

Alla salute, alla salute,

alla salute, olè olè

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra

La-ra-ra-ra-ra.