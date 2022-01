Sarà nei cinema italiani dal 20 gennaio 2022, Aline, La voce dell’amore. La vita e la carriera di Celine Dion sono alla base dell’ispirazione di un film biografico in arrivo, non autorizzato, intitolato appunto Aline, scritto, diretto e interpretato da Valérie Lemercier. Da qui, l’impossibilità di chiamare la pellicola “Celine“.

Secondo quanto emersi, il film si ispira alla storia della cantante e Aline si propone come “narrativa liberamente ispirata alla vita di Celine Dion” – così come per il ritratto di Lemercier della cantante, che interpreta “Aline Dieu” dal dai cinque ai 50 anni. All’inizio del nuovo trailer, il 57enne Lemercier è visto anche nei panni della giovane adolescente, Aline Dieu. Nella stessa scena, un dirigente discografico chiama erroneamente Aline “Celine”, un intelligente cenno all’ispirazione del film.

Come riportato dalla trama, anche Aline si sposa e ha una famiglia con il suo manager molto più anziano, e la sua celebrità alla fine la stabilisce a Las Vegas, dove Aline si perde nella sua enorme villa.

Dopo essere stato presentato in anteprima a Cannes all’inizio del 2022 e già proiettato in alcuni paesi europei, Aline arriverà nelle sale statunitensi il 21 gennaio 2022 e un giorno prima in Italia. Sebbene Dion non abbia parlato pubblicamente del film, Aline avrebbe ricevuto l’approvazione da uno dei manager del cantante.

La stessa attrice, in un’intervista di novembre alla Montreal Gazette, Lemercier ha raccontato che uno dei figli della Dion aveva chiesto una copia del film per mostrarlo alla madre.

“Ho detto al mio produttore: devono vedere questo film perché è un film sul padre”, ha detto Lemercier. “Non temo la reazione della critica, temo la reazione di Céline. Voglio sapere come reagisce il suo cuore” (Qui potete vedere il trailer della pellicola).

Poi, parlando della cantante, in una recente intervista, dichiarò: