A partire dal prossimo 10 dicembre, sarà disponibile Keys, il nuovo album di Alicia Keys, che arriva a poco più di un anno di distanza dal precedente album Alicia.

Da oggi, venerdì 29 ottobre, l’album è disponibile in pre-order. Il singolo di lancio del nuovo lavoro dell’artista newyorchese è Best of me, disponibile, sempre da oggi, sulle piattaforme streaming e negli store digitali e anche in rotazione radiofonica. Anche il video ufficiale del singolo è già stato pubblicato.

Keys sarà rilasciato in due versioni: Originals e Unlocked. Nella versione Originals dell’album, saranno presenti i brani nello stile classico di Alicia Keys; nella versione Unlocked, invece, le canzoni saranno pubblicate in un’altra versione, più sperimentale, per le quali la cantante ha collaborato con il produttore Mike Will Made It.

L’artista ha spiegato i motivi di questa scelta con un post condiviso sui propri profili ufficiali social:

Un album, due versioni.

Gli Originals provengono dal mio lato classico, l’Alicia Keys che vogliamo, un ritorno a casa.

Con gli Unlocked, invece, ho voluto campionare gli Originals per creare un’altra esperienza sonora e così mi sono connessa con Mike Will Made It e ho fatto magie.

Insieme, sono la fusione dei mondi che si trovano dentro me con le Keys come ingrediente principale.

Sono eccitata dall’idea di condividerlo con voi, non vedo l’ora.

In Keys sarà presente anche il brano LALA (Unlocked), che vede la partecipazione di Swae Lee, pubblicato lo scorso 9 settembre.

Ricordiamo anche che sul canale YouTube ufficiale della cantante sono disponibili i quattro episodi della docu-serie, NOTED: Alicia Keys The Untold Stories.

Alicia Keys – Keys: la tracklist

La tracklist verrà pubblicata appena sarà disponibile.