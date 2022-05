Alibi, Lazza: testo, video, significato della canzone

Porta pe titolo ‘Alibi’, uno dei singoli di Lazza contenuti nell’album ‘Sirio’. Il brano, nelle ultime ore, è finito in tendenza su Youtube per la speciale performance live in esclusiva per Vevo.

La canzone è costruita su un beat trap melodico e cattura per le liriche taglienti e dirette. Un urlo liberatorio, uno sfogo che finisce con la ricerca di un alibi per dare una spiegazione a ciò che non va, in amore come nella vita.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’esibizione dell’artista.

Ecco il testo di ‘Alibi’:

Ti ho detto una bugia

Io non sono chi sono davvero

Odio questa routine

E mi pare tu non sia da meno

Ma se io non ti sto attaccando

Spiegami: “Cosa ti difendi a fare?”

Credimi, potremmo fare come Mickey e Mallory

E scordarci gli altri come col Memory

Sai che forse c’hai ragione tu?

Io non so dire la parola “amare”,

qualcuno mi vuole giù

E spenderò solo parole amare,

lo so che mi fai il vudù

Conosco già la tua razza, fanculo

Tu per uscire ogni volta ci metti trent’anni

Un po’ come chi ammazza qualcuno, bang

Mira alla testa, baby,

ogni giorno è la mia festa, baby

Cadiamo tutti una volta,

qua conta soltanto chi resta in piedi

Sono la cura al tuo stupido

andartene in para da sola

Quando ti scopo qua tremano i muri,

anche quello di sopra, impara qualcosa

Cercavo un alibi, non ho nulla di che

Sei nei pensieri miei, insopportabile

Come le volte che gridi: “Sei il diavolo”

Cosa contiamo noi?

Chiedi se ti amo o no, ci risentiamo poi

Ho un bilocale sul polso

Apro l’ombrello pure dentro casa

quando stai per piangerti addosso

Saranno gocce della mia memoria

che vorrei avere rimosso

A te non basta ferirmi,

ma vuoi dissetarti col sangue che ho in corpo

Tutto d’un sorso, senza rimorso

Il mio destino è in mano a cartomanti che

Mi ripetono che sbaglio tattiche

Penso a quando stavo solo al parco e

Oggi vorrei farmi un parco macchine

Così scegli tu il mezzo per il weekend

E io quello da lunedì al venerdì

Mi son chiesto: “Tu che cosa sai di me?”

Mentre incroci le dita nel perdermi

La tua lingua mi lascia dei lividi

Se ci penso mi vengono i brividi

Ero al massimo, ora ai minimi

Quel che è peggio è che noi siamo simili

Se vuoi strappami il cuore dal petto,

bastano due dita

E poi mordilo per raccontarmi com’è

Quando sei morto dentro, però nella prossima vita

Cercavo un alibi, non ho nulla di che

Sei nei pensieri miei, insopportabile

Come le volte che gridi: “Sei il diavolo”

Cosa contiamo noi?

Chiedi se ti amo o no

Non so risponderti, ci risentiamo poi

Cercavo un alibi, non ho nulla di che

Sei nei pensieri miei, insopportabile

Come le volte che gridi: “Sei il diavolo”

Cosa contiamo noi?

Chiedi se ti amo o no, ci risentiamo poi.