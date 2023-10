Alfonso è un brano di Levante scelto per lanciare il suo primo disco di inediti, Manuale Distruzione, uscito dieci anni fa, nel 2013. In Italia è arrivato alla posizione 37 della classifica Fimi. A seguire testo, significato e video della canzone.

Levante, Alfonso, Significato, video, ascolta la canzone

Alfonso, il titolo della canzone, è il personaggio al centro del brano di Levante che racconta di trovarsi ad una festa, tra sconosciuti, dove il ragazzo protagonista è il festeggiato che lei nemmeno conosce. Racconta il disagio di quella situazione, fino all’esplosione contagiosa del ritornello dove urla, “Che vita di me*da!”.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di Alfonso di Levante, a seguire il brano in streaming.

Levante, Alfonso, Testo della canzone

Mai, mai, mai mi perdonerei

Mai… ho tagliato i capelli da sola

Mai… mi sento una persona nuova

Ho messo le scarpe da sera

E sembrerò seria e sembrerò in vena

Shalalà che gioia mia dà

Stare in mezzo alla ressa

Si parla di festa

Tu ru ru, berrei volentieri un caffè

Mi pestano i piedi da un’ora

Ho le scarpe da sera ma non sono in vena

Corre l’anno 2013, in mano alcolici… e niente più

Che vita di merda

Ma che cosa c’entra il bon ton?

Ho riso per forza ho rischiato di dormirti addosso

Stronzo, tanti auguri ma non ti conosco

A, E, I, O, U Y … se ora parte il trenino mi butto al binario

Guarda là, c’è uno in mutande e papillon

Dov’è il proprietario di casa

L’imbarazzo è palese ma sono cortese

Corre l’anno 2013, in mano alcolici… e niente più

Che vita di merda

Ma che cosa c’entra il bon ton?

Ho riso per forza ho rischiato di dormirti addosso

Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco

Tanti auguri ma non ti conosco…

Che vita di merda

Ma che cosa c’entra il bon ton?

Ho riso per forza ho rischiato di dormirti addosso

Alfonso, tanti auguri ma non ti conosco