Un singolo dalle atmosfere estive per Alfa, il rapper genovese di soli 20 anni, reduce dal successo dei singoli Sul più bello e Testa tra le nuvole, pt.2 (certificato Disco di Platino), che, un anno e mezzo fa circa, ha raggiunto oltre 71 milioni di stream su Spotify e un doppio Disco di Platino anche con il singolo Cin Cin.

Dal 29 dicembre, è disponibile il video ufficiale di San Lorenzo, singolo per il quale Alfa ha collaborato con Annalisa, la cantante ligure che sarà tra i Big della prossima edizione del Festival di Sanremo. Per Alfa, si tratta della prima collaborazione in assoluto con un altro artista.

Il singolo è stato lanciato anche da un videogioco gratuito, San Lorenzo, un’app disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play.

Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale diretto da William9. Di seguito, trovate il testo della canzone.

Alfa feat. Annalisa – San Lorenzo: il testo

E quella volta tu sei andata sola

Con un biglietto ma di sola andata

E mi hanno detto che chi cerca trova

Ma non san da quanto io ti ho cercata

Con me la sorte non è sempre buona

Forse sono sulla cattiva strada

Io mi sento come al primo giorno di scuola

Messo alla prova

Io sto in cerca di te

Perché ti penso ogni volta

E alla mia vita hai dato un senso di colpa

E non è chiodo schiaccia chiodo, tu sei un chiodo fisso

Se per chi odio ho fatto un disco

Son fuori di testa, un po’ fuori luogo

Hai mai visto un cantante che è fuori dal coro

Fuori di me, sto fuori da loro

Più che dischi io cerco persone d’oro

Se è vero che.

Ho la tua foto nella tasca,

che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa,

restare soli ad una fеsta.

Il cielo è terso a San Lorenzo

Sarà divеrso perché

Se fuori è estate e dentro inverno

Nessuno è come te, noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù.

E quella volta ti ho rivista ancora

Così diversa ed io così lontano

Tu bella come quando è estate a Roma

Ma fredda come l’inverno a Milano

E ti darei la mia vita, anche se è un po’ in salita

Puoi cancellarmi ma il mio nome non è scritto a matita

Sei la canzone preferita nella radio

Che mi fa restare in auto fin quando non è finita

E so che è strano ma mi manca ridere e sembrare stupidi

Da quel colpo di fulmine non son passati i fulmini

Forse perché hai i tuoi occhi come i sogni, grandi

Invece io c’ho gli occhi come i sogni lucidi.

Ho la tua foto nella tasca,

che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa,

restare soli ad una festa.

Il cielo è terso a San Lorenzo

Sarà diverso perché

Se fuori è estate e dentro inverno

Nessuno è come te, noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo

Mille volte

Giù, cadiamo giù, cadiamo

In una notte.

Noi siamo una canzone

Che ascoltavi per ore

Quando fuori piove

Sotto le coperte

Io faccio testa o croce

Tra la testa e il cuore

Se la scelta migliore

Ormai non so qual è.

Ho la tua foto nella tasca,

che piange lacrime di carta

Ora so bene quanto costa,

restare soli ad una festa.

Il cielo è terso a San Lorenzo

Sarà diverso perché

Se fuori è estate e dentro inverno

Nessuno è come te, noi cadiamo

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

Mille volte

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

In una notte.

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù

Giù, cadiamo giù, cadiamo giù.