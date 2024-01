Alex Wyse è un cantante diventato famoso al grande pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici 2021, percorso che lo ha fatto arrivare alla finale del talent show, conquistando il quarto posto della classifica. Durante la sua presenza nel programma, ha presentato diversi inediti, tra questi ricordiamo “Sogni al cielo” e “Accade“.

Biografia

Alex Wyse è nato il 16 giugno del 2000 a Turate, in provincia di Como. All’anagrafe Alessandro Rina, ha 23 anni ed è cresciuto nella provincia lombarda, lascia l’Italia durante il periodo scolastico per ricevere una formazione nel Regno Unito. Dopo un periodo nel Chesterton Community College a Cambridge, continua gli studi con l’obiettivo di diventare un cantante, diplomandosi poi al BIMM Music Institute di Londra. Si mantiene lavorando come cameriere e cassiere in vari locali, oltre a fare le consegne come fattorino. Dopo il diploma torna in Italia per dedicarsi alla sua carriera da musicista, presentandosi con il nome d’arte Alex Wyse. Nel 2021 partecipa ai casting per “Amici” di Maria De Filippi, superando le selezioni ed entrando nel cast. Qui si afferma come uno degli allievi più promettenti della competizione, classificandosi quarto e presentando diversi inediti, come “Accade” e “Sogni al cielo”.

La sua musica

Alex Wyse si è imposto all’interno della scuola di Amici con uno stile musicale molto intimo e ricercato, con brani riflessivi e malinconici, con un pop nostalgico.

Discografia e canzoni

Grazie alla sua partecipazione nel programma di Canale 5, Alex Wyse attira l’attenzione dell’etichetta discografica 21CO, che produrrà il suo EP “Non siamo soli“. Con questo singolo nell’estate del 2022 si esibisce sul palco del “TIM Summer Hits” e di “Battiti Live”. Pubblica poi il suo primo album, intitolato “Ciò che abbiamo dentro“. Tra i suoi progetti più recenti c’è il singolo “La mia canzone per te“, che pubblica negli ultimi mesi del 2023 e che anticipa il secondo album in uscita nel 2024.

Ecco gli album e i singoli pubblicati da Alex Wyse:

Non siamo soli, Ep, 2022

Ciò che abbiamo dentro, Album, 2022

Singoli:

Sogni al cielo

Accade

Mano ferma

La mia canzone per te

Vita e curiosità

Durante la sua partecipazione ad Amici, crea un legame speciale con la ballerina Cosmary ma, poco dopo aver lasciato il programma, i due si lasciano.

Alex Wyse è alto circa 176 cm, è dei Gemelli, ha un tatuaggio collocato sotto le clavicole che rappresenta due angeli.

