Alessandra Mele è tra le favorite per la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà dall’11 al 13 maggio a Liverpool (ma nel nome dell’Ucraina vincitrice della scorsa edizione e tormentata dai bombardamenti). Il nome è sicuramente italiano, ma Alessandra è italo-norvegese e gareggia per la Norvegia, dove si è trasferita dopo la scuola, forte della sua doppia cittadinanza. Alessandra, infatti, è nata nel 2002 a Pietra Ligure, in provincia di Savona, da padre italiano e madre norvegese e dopo essere cresciuta nel savonese (a Cisano sul Neva, per la precisione) e aver completato la scuola dell’obbligo in Italia ha deciso di trasferirsi in Norvegia per frequentare il Lillehammer Institute of Music Production. Nel 2022 ha partecipato a The Voice Norway e si è poi presentata alle selezioni per il Melodi Gran Prix, la selezione norvegese per l’Eurovision Song Contest. La sua Queen of Kings, dalle sonorità decisamente ‘vichinghe’ (e anche un po’ ‘tarantelliane’) e una melodia filastrocheggiante che resta facilmente in testa, insieme a una performance grintosa e a un’ottima presenza scenica, ha fatto sì che Alessandra superasse le semifinali e conquistasse anche la vittoria finale, staccando così il biglietto per Liverpool.

A un paio di settimane dalle semifinali di ESC 2023 Alessandra ha pubblicato Queen of Kings in italiano: un modo per conquistare il voto dei ‘connazionali’, dal momento che – come noto – il regolamento dell’Eurovision impedisce di votare per i propri rappresentanti in gara. Già lo scorso anno i rappresentanti della Norvegia, i Subwoolfer cercarono l’appoggio dei telespettatori italiani – lo scorso anno pubblico di casa – coinvolgendo la nonna di Casa Surace per una campagna ‘elettorale’ mirata. Quest’anno Alessandra può contare sulla doppia cittadinanza per cercare di raccogliere il maggior numero di voti possibili non solo per passare la semifinale, ma per conquistare la vittoria. Con lei tra le favorite c’è Loreen, dalla Svezia: la sensazione è che il prossimo anno ESC si sposti in Nord Europa.

Alessandra, Queen of Kings in italiano: il testo di Regina dei Re e il significato

Testo e musica: Henning Olerud, Stanley Ferdinandez, Alessandra Mele e Linda Dale.

Il brano di Alessandra parla dell’essere se stessi a qualunque costo, di superare i momenti difficili e di diventare più forti grazie a questo.

Incantevole

Ti ipnotizzerà

Lei è bella come L’aurora Nord-esotica

Paura non ne ha

Aspetta e ti sorprenderà Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare Una lacrima

Versata già

Non fermerà

L’amore che ha, l’amore che da E guardala

Che abilità

Supererà ogni avversità Disse cantando

Lailallaa

Io conquisterò Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare Il nome è lei

Regina dei re

Veloce com’è

Il vento batte

Niente al mondo può

Fermar le sue ali perché

Lei

Regina dei re

Paura non ha

La gabbia rompe

Lei sarà guerriera

Della terra e del mare

Alessandra, Regina dei Re: il video di Queen of Kings in italiano

Potete vedere il video di Regina dei Re, Queen of Kings in italiano su YouTube.