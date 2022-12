Alessandra Amoroso è tornata live nei principali palasport italiani con il “Tutto accade tour”, uno show totale che porterà in scena l’essenza del live a San Siro, adattata alla dimensione del palazzetto e a cui si si sono aggiunte sorprese e alcune novità. La cantante e Spotify EQUAL uniranno le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità. EQUAL, lanciato in Italia nel 2021, è il programma globale di Spotify che promuove l’equità di genere nella musica. Solo 1 artista su 5 nelle classifiche è donna, un dato in netto contrasto con il ruolo chiave e la grande influenza delle donne sia nel successo di Spotify che dell’industria musicale in generale. Durante le 13 tappe del tour, infatti, Alessandra metterà a disposizione il proprio palco per lasciare spazio a 13 giovani Artiste del nuovo panorama musicale italiano e ogni spettacolo si aprirà con un momento dedicato ad ognuna di loro. A seguire potete trovare tutte le informazioni sul concerto di Alessandra Amoroso al Palazzo dello Sport a Roma, in programma stasera 2 dicembre, dalla scaletta delle canzoni alle informazioni sui biglietti.

Alessandra Amoroso in concerto a Roma, 2 dicembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto della Amoroso a Roma. Si parte dai 39 euro (Terzo Anello Scarsa Visibilità) ai 75 euro del Parterre Numerato. Clicca qui per l’acquisto e per ulteriori informazioni.

Alessandra Amoroso in concerto a Roma, 2 dicembre 2022, scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto in calendario a Roma, venerdì 2 dicembre 2022:

AleAleAle

Tutte le volte

Il bisogno che ho di te

Avrò cura di tutto

La stessa

Che sapore ha

Un senso ed un compenso

Canzone Inutile

Buongiorno

Una strada per l’allegria

Trova un modo

Amore puro / Difendimi per sempre (with Dardust)

Stupida / Stella incantevole

Ti aspetto / È vero che vuoi restare

Sul ciglio senza far rumore/Urlo e non mi senti

Estranei a partire da ieri / Senza nuvole

Tutte le cose che io so

il notro tempo

Immobile

Forza e coraggio

Tutto accade

A tre passi da te

Mambo salentino

Karaoke

Simmetria dei desideri/Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Comunque andare

Piuma

Camera 209

Sorriso Gentile