Alessandra Amoroso: aperte le audizioni dei ballerini per il concerto a San Siro del 13 luglio 2022

Ieri domenica 24 aprile 2022, si sono tenute le audizioni per scegliere i 25 ballerini che calcheranno il palco dello stadio San Siro di Milano in occasione del super concerto di Alessandra Amoroso che si terrà il prossimo 13 luglio.

Alessandra Amoroso Canzone inutile, Alessandra Amoroso: guarda il video e ascolta la canzone (testo e significato)

Veronica Peparini, supportata dal compagno Andreas Muller e dalla stessa cantante salentina, ha esaminato, in giornata, circa 600 danzatori per comporre la rosa di quelli che balleranno su uno dei più prestigiosi palchi. Dopo Laura Pausini, l’Amoroso è la seconda interprete italiana a poter calcare un palcoscenico assai importante.

Anche l’ex vincitore di ‘Amici’, su Instagram, al termine dei casting, ha espresso la propria gioia per i risultati ottenuti in questa prima fase preparatoria del tour:

Abbiamo finito questa giornata di audizioni durata ore ed ore. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che ci sono stati anche a nome di Veronica credo, perché oggi ci siamo ricordati di quanto talento ci circonda, di quanta qualità abbiamo intorno e quanto talento c’è sotto i nostri occhi. Grazie siete stati tutti e 600 speciali anche solo per esservi messi in gioco. Sarà dura scegliere, ma c’è un mondo per voi, tornerà la danza, il lavoro e ci disabitueremo finalmente a tutto ciò che siamo abituati credere esista. P.S La cosa che più mi mancava vedere era l’emotività… E avete tirato fuori un macigno di cose. Guardando voi mi sono ricordato del perché ho iniziato. Non vedo l’ora di iniziare le prove di questo lavoro.