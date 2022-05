Albe (vero nome Alberto La Malfa), 22 anni, cantautore e musicista, nato ad Alfianello (Brescia)è tra i finalisti di Amici 2022. Il suo ultimo singolo è Karma, una hit dal sapore estivo che sarà contenuta nel suo omonimo EP d’esordio in uscita il 17 giugno per Warner Music Italy.

Ecco alcune anticipazioni sul disco. L’album conterrà i brani Millevoci” (certificato Oro) prodotto da Tom Beaver, “Così bello” prodotto da Zef/Starchild, “Prima di Te” e “Giravolte” prodotti da Steve Tarta, oltre ad alcune sorprese.

Albe è stato scelto fin dal subito da Anna Pettinelli nel suo percorso ad Amici. Il cantante ha vissuto alcuni momenti di sconforto ma ha sempre potuto contare sul sostegno della sua insegnante che l’ha spesso motivato e messo di fronte a sfide per poterlo far maturare all’interno del programma. Albe si è legato sentimentalmente con Serena, ballerina guidata da Raimondo Todaro, anche lei arrivata alla finale del talent show.

Albe è il più grande di tre fratelli e fin da piccolo si divertiva a giocare con una chitarra e una batteria. Ha sempre avuto un debole per la musica sin da piccolo. Tanto da raccontare di non aver memoria di quando è iniziata questa passione, l’ha sempre avuta. Quando era un bambino suo padre suonava la chitarra e lui rimaneva affascinato ad ascoltarlo. Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, durante il primo lockdown inizia quasi per gioco a scrivere le sue barre su delle cover e scrive i primi pezzi che pubblica sul web. I suoi genitori avrebbero preferito che lui continuasse l’Università e quando ha comunicato loro l’intenzione di partecipare ad Amici inizialmente non hanno approvato la sua scelta, temendo che la musica non potesse garantirgli un futuro stabile. Entra nella scuola a settembre durante la prima puntata presentando l’inedito “Millevoci”, primo brano che ha scritto e quello che lo rappresenta di più.