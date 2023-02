Al Bano in concerto il 18 maggio all’Arena di Verona

Ricorrenze nel mondo della musica: Al Bano Carrisi compirà 80 anni il prossimo 20 maggio. Per l’occasione il cantante sarà il protagonista di un concerto all’Arena di Verona due giorni prima.

L’evento, che verrà trasmesso in televisione, sarà un megaconcerto che ripercorrerà tutte le tappe della lunghissima carriera dell’artista originario di Cellino San Marco, che ha ufficialmente invitato i suoi colleghi Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Proprio Massimo Ranieri e Gianni Morandi hanno condiviso con lui per la prima volta nella loro carriera il palco del Teatro Ariston nel corso della seconda serata della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, dando vita a un karaoke generazionale nel quale hanno intonato i loro più grandi successi. Il trio si è poi esibito sulle note de Il nostro concerto, brano appartenente al repertorio del cantautore genovese Umberto Bindi, bistrattato per via del suo orientamento sessuale.

Ma Al Bano, che ha sfoderato a Sanremo dal repertorio brani del calibro di Felicità, Mattino, E’ la mia vita, non si è limitato solo a fare l’ospite musicale: il cantante è stato festeggiato anzitempo da Amadeus proprio per via del suo 80esimo compleanno. Sul palco infatti sono arrivate quattro torte che celebravano ciascuna 20 anni.

Viene da chiedersi naturalmente se oltre a Massimo Ranieri e Gianni Morandi sarà presente anche l’ex moglie Romina Power, con la quale ha condiviso una lunga storia d’amore e una grande parte della sua carriera.

Queste invece le altre date del suo È la mia vita tour:

18 febbraio 2023 – Alessandria, Teatro Alessandrino

03 marzo 2023 – Catania, Teatro Metropolitan

28 marzo 2023 – Torino, Teatro Colosseo

31 marzo 2023 – Milano, Teatro Dal Verme

04 aprile 2023 – Roma, Teatro Olimpico

12 aprile 2023 – Genova, Politeama Genovese

15 aprile 2023 – Aprilia (LT), Teatro Europa

09 maggio 2023 – Bologna, Teatro Celebrazioni