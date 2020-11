Aka7Even è un cantante che ha ottenuto il banco nella prima puntata di Amici 2020 in onda sabato 14 novembre 2020.

Ecco come è stato presentato da Maria De Filippi:

“19 anni , Napoli. E’ il più piccolo di cinque figli. Il papà fa il camonista, la mamma fa le pulizie. Di sè dice: “Non sono timido e in qualunque occasione cerco sempre di attaccare bottone soprattutto con le ragazze. Mi arrabbio quando non riesco ad ottenere ciò che voglio ma soprattutto quando vengo sottovalutato. Definisc eil suo stile di canto stiloso, unico e black. Per Luca Amici rappresenta il sogno di una vita, canta il suo inedito”

Il suo vero nome è Luca Marzano.

Per Rudy non merita il banco, per Arisa nemmeno “ma mi sento di dirti che sei molto, molto bravo”. Il posto gli viene assegnato da Anna Pettinelli.

Il suo account Instagram è questo.

Su Spotify è presente un suo brano, intitolato “Coco” e cantato insieme a Biondo, anche lui tra i concorrenti di Amici in passato. Potete ascoltarlo qui sotto: