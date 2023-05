Ai Coraçao è la canzone in gara all’Eurovision 2023 per rappresentare il Portogallo. A interpretarla è Mimicat, nome d’arte di Marisa Isabel Lopes Mena, cantante e compositrice pop e soul portoghese. In precedenza aveva partecipato al Festival da Canção 2001 con il brano “Mundo colorido” con il nome d’arte Izamena, ma non è andata oltre le semifinali. Qui sotto potete leggere testo, traduzione in italiano e video del pezzo.

Ai Coraçao, Ascolta la canzone, significato e video

Il brano racconta e descrive le sensazioni di smarrimento e stupore di fronte al sentimento dell’amore, quando si è in balia di emozioni che non si riescono a controllare, che tolgono il sonno, le certezze quotidiane e la propria razionalità.

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qui -invece- il video ufficiale della canzone.

Mimicat, Ai Coraçao, Testo della canzone

Ai coração, que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz, e nem assim tu tens dó

Sinto-me tonta, cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase p’ra mil

Estou louca, completamente senil

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer? Amor p’ra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, diz-mе lá se és meu (Hey)

As horas passam е o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

“Caso perdido”, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer? Amor p’ra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração

Diz-me lá se és meu

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer? Amor p’ra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração

Ai coração, ai coração

Diz-me lá se és meu, hey

Mimicat, Ai Coraçao, Traduzione della canzone

Oh, cuore che non mi lascia essere

Non mi dai pace, mi lasci inadatta

La mia testa e la mia gola stanno girando

Ciò non si annullerà da solo, eppure non provi simpatia

Mi sento stordita e ogni giorno peggio

Non so cose che conoscevo

Il mio polso batte all’impazzata

Mi sento pazza, totalmente senile

Il mio petto sta bruciando, la mia bocca è secca, non lo so

Che cosa mi sta succedendo? Cosa fare amore, non posso farlo così

Perché non mi sento nemmeno me stesso

Oh, cuore, oh, cuore, dimmi se sei mio (Ehi)

Le ore passano e non riesco a dormire

Sento i gufi e anche i miei vicini

La mia mente se n’è andata e si è persa lì dentro

Qualcuno, per favore, tirami fuori da tutto questo

Il dottore dice che non c’è niente da fare

“Causa persa”, l’ho visto scrivere

Mi sono persa in un’altra dimensione

Ora sono un gran casino

Il mio petto sta bruciando, la mia bocca è secca, non lo so

Che cosa mi sta succedendo? Cosa fare amore, non posso farlo così

Perché non mi sento nemmeno me stesso

Oh, cuore, oh, cuore, oh, cuore

Dimmi che se sei mio

Il mio petto sta bruciando, la mia bocca è secca, non lo so

Che cosa mi sta succedendo? Cosa fare amore, non posso farlo così

Perché non mi sento nemmeno me stesso

Oh, cuore, oh, cuore

Oh, cuore, oh, cuore

Dimmi che se sei mio