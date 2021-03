Adriano Celentano ha scritto e pubblicato, via Instagram, una lettera indirizzata virtualmente a Fabrizio Corona, tornato al centro della cronaca dopo la recente condanna. Nei giorni scorsi, le immagini dell’ex agente dei fotografi, arrestato e portato via in ambulanza, ha monopolizzato le prime pagine dei giornali. Corona si sarebbe ferito, dopo la notizia del verdetto che revocava i suoi domiciliari, necessitando di cure e di supporto psicologico e di un ricovero al Niguarda di Milano.

Ecco cosa ha scaturito questa reazione da parte di Corona:

L’’ex agente di paparazzi aveva chiesto ai giudici di non essere rimandato in carcere, ma il collegio ha accolto la richiesta del sostituto pg di revocare i domiciliari per via della violazione di una serie di prescrizioni con comparsate in trasmissioni televisive e un uso dei social network da cui sono scaturite denunce per minacce e diffamazione.

Nelle scorse ore, a prendere parola sui social è stato Adriano Celentano che ha criticato la dura condanna inferta all’uomo, parlando di ingiustizia;

Caro Fabrizio, anch’io, come chiunque abbia potuto vedere la scena straziante trasmessa da Giletti, sono rimasto profondamente colpito nel vedere il dolore e la disperazione di una madre che, aggrappata alla tua giacca, piangeva e ti supplicava di stare calmo. Un dolore così grande che pareva uscire dallo schermo, quasi come a sciogliere una lacrima di chissà quanta gente ti stava guardando. E mentre anch’io, a fatica, cercavo di fermare la mia, di lacrima, tutto ad un tratto, come un fulmine a ciel sereno, il mio pensiero si è fermato su di te. Sulla tua persona… tu hai fatto tante stronzate nella vita… la più grossa e direi la più pericolosa, è quella di aver indotto i giudici a darti una punizione spropositata. Con la scusa di sommare le tue colossali cazzate, cioè ogni cazzata una punizione, ti hanno dato 14 anni di prigione. E qui, secondo me, sta la grande INGIUSTIZIA della giustizia italiana.

Il cantante è entrato poi in merito alla condanna, paragonando i reati di cui è stato accusato Corona a chi ha commesso un delitto. Da qui, un appello alla politica e alla giustizia del nostro Paese:

Si danno 14 anni ad uno come te, che ha fatto sì, cose punibili dalla legge, ma non a tal punto da equiparare i tuoi madornali errori di vita a chi uccide una persona. Non si contano i casi di individui che hanno assassinato una o più persone e, solo dopo 5 o 6 anni di buona condotta, escono di prigione. Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull’“arrangiamento-giustizia”.

Infine, la solidarietà esplicita, il sostegno con la chiosa finale: “Ho un’idea!”