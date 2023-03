Fred De Palma torna con un nuovo singolo intitolato Adrenalina, in uscita il 31 marzo 2023. E il brano -in base alle anticipazioni- racconta una parte più intima e personale dell’artista.

Fred De Palma, Adrenalina, Significato canzone

La vita di Fred De Palma ha avuto anche delle ombre e proprio con questo brano il cantante esorcizza i suoi demoni: il gioco, le donne, il denaro. Ecco le sue parole:

“L’adrenalina è da sempre parte della mia vita e del mio mondo. Questo nuovo singolo arriva sulla scia di un percorso intimo e personale. Un percorso che parla di me e che porta un po’ di adrenalina anche nel mondo di chi mi ascolta. L’adrenalina appartiene alla famiglia degli ormoni e come tale accelera la frequenza cardiaca e aumento l’apporto energetico, migliora la reattività dell’organismo e prepara alle situazioni di stress, preparando a reagire a situazioni di pericolo. Ma a volte il pericolo non lo senti e tutto questo diventa il tuo vizio. Non hai pura di nulla e vivi sempre con l’acceleratore tirato verso la vita, il gioco, il pericolo e poi ti schianti e ti fai male. Poi ti alzi ma fa tutto male, impari a non perderti a lottare con i tuoi demoni ma non a vincerli totalmente ma cerchi di salvarti”

Nel curriculum del cantante sono presenti 27 dischi di Platino e 5 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre a diverse collaborazioni internazionali con Anitta, Justin Quiles, LIT Killah, Sofia Reyes e Ana Mena.

Fred De Palma, Tour 2023

Previsto e già annunciati i concerti dell’artista nei prossimi mesi dell’anno. Fred De Palma tornerà nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023.

Il tour partirà da Padova (Venerdì 10 novembre 2023, Hall) per proseguire a Modugno (BA) (Giovedì 16 novembre 2023, Demodè), Senigallia (AN) (Sabato 18 novembre 2023, Mamamia), Roma (Domenica 19 novembre 2023, Orion Live Club) e si concluderà a Milano (Mercoledi 22 novembre 2023, Fabrique).