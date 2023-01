Piccolo G ha rilasciato un nuovo inedito intitolato Acquario. Il giovane cantante, concorrente di Amici 2023, fa parte della squadra di Rudy Zerbi. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

Acquario, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, il brano “Acquario” di Piccolo G. Cliccando qui, invece, la video esibizione ad Amici 2023.

Il brano, attraverso la metafora dell’acquario, racconta la storia d’amore tra due persone che stanno vivendo una storia e si stanno confrontando con i loro sentimenti.

Piccolo G, Acquario, Testo canzone

L’acquario è sparito di colpo entrambi nel mare

Ho nascosto l’amore in un dito noi siamo dolci nel sale

Questa barca continua a viaggiare,

Dove si fermerà

Guardami, sorprendimi… fammi tutto ciò che vuoi

Quest’illusione siamo noi, quest’illusione siamo noi

Parlami, baciami, dietro il vetro siamo noi, qui l’arredo siamo noi

Quest’illusione siamo noi

Ho passato tempo a dirti che

Rompessimo il vetro, non saresti sola

Vero non è vero, non lo è per ora

Mi ami non mi ami non lo so, ancora

Dai non dir così che il posto che ci aspetta, non è qui

Toccheremo terra e mare, spiaggia e sale

è tutto da rifare con te

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Nel sale

Di colpo in terra nessun anemone nessun acquario

Nessun colore nessuna finzione nessuna bolla, ritorna il rumore

Di nuovo in terra sopravvissuti a questo nostro amore

Siamo caduti mentre il giorno muore

Scende il sole su una spiaggia piena di persone

Ho passato tempo a dirti che

Rompessimo il vetro, non saresti sola

Vero non è vero, non lo è per ora

Mi ami non mi ami non lo so, ancora

Dai non dir così che il posto che ci aspetta, non è qui

Toccheremo terra e mare, spiaggia e sale

è tutto da rifare con te

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Noi siamo dolci nel sale

Nel sale

Dove si fermerà

Dove si fermerà

Dove do do do

Do-dove si fermerà