Nuova tappa per Achille Lauro a Taormina, giovedì 14 luglio 2022, al Teatro Antico, con il tuo che lo vede sul palco con la Electric Orchestra che vanta ben 50 elementi. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti e sulla scaletta delle canzoni in programma. Durante la data a Milano di martedì 5 luglio 2022, il pubblico ha assistito a una performance dove la sua musica ha creato in diretta opere d’arte generativa NFT realizzate interamente a scopo benefico – NFT live SUPERART

Achille Lauro, Taormina, 14 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili diversi tipi di biglietti per il concerto di Achille Lauro a Taormina. Se la Platea Vip numerata è sold out, restano ancora disponibili in Tribuna numerata (a 69 euro), Cavea Numerata (55 euro) e Cavea Non Numerata (39 euro). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Achille Lauro, Taormina, 14 luglio 2022, scaletta concerto

Ecco le canzoni che saranno interpretate da Achille Lauro nel concerto di giovedì 14 luglio 2022 al Teatro Antico a Taormina.

Delinquente / Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde / Ulalala / Thoiry remix

Zucchero

Stripper

Fiori rosa

Sabato sera

Lauro / Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI

Roma

Bam Bam Twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima

Marilù

Cadillac

Latte+

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Scusa

C’est la vie

Taormina, Teatro Antico, Come raggiungerlo

A seguire, le indicazioni per raggiungere il Teatro Antico a Taormina.

Il teatro si trova a pochi passi dal Corso Umberto e dal centro storico della città ed è molto facile da raggiungere a piedi.

In autobus

Taormina ha il suo moderno bus terminal proprio al centro della città. Frequenti autobus (compagnia “Interbus”) partono da Palermo, Catania (aeroporto incluso) e Messina.

In funivia

La funivia consente in modo facile e comodo di raggiungere in pochi minuti la zona a mare di Taormina con il centro. La stazione di partenza è ubicata in via Pirandello a pochi metri da “Porta Messina”.