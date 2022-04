Achille Lauro Superstar Tour 2022: il calendario aggiornato

In procinto di prendere parte all’Eurovision Song Contest 2022, con il singolo Stripper, in rappresentanza di San Marino (dopo aver vinto la prima edizione di Una Voce per San Marino), Achille Lauro ha comunicato nuove date per quanto riguarda il suo tour estivo, l’Achille Lauro Superstar Tour 2022.

Di seguito, trovate il calendario aggiornato. I biglietti delle date del tour, invece, sono disponibili sul circuito TicketOne.

In tutte le date, tranne quelle di Arbatax, Gubbio e Pisa, Achille Lauro sarà accompagnato sul palco dall’Electric Orchestra. Nelle altre date, invece, l’artista romano condividerà il palco con la sua formazione originale, “in versione rock band”.

Achille Lauro Superstar Tour 2022: calendario aggiornato

3 luglio 2022 – Nichelino (TO) – Sonic Park Stupinigi (recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

5 luglio 2022 – Milano – Ippodromo SNAI San Siro (recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

6 luglio 2022 – Bologna – Sequoie Music Park

8 luglio 2022 – Brescia – Arena Campo Marte

9 luglio 2022 – Marostica (VI) – Summer Festival Piazza Castello

12 luglio 2022 – Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle (sostituisce le date del 27, 28 e 31 maggio al Palazzo dello Sport, recupero del 30, 31 ottobre 2020 e 29, 30 ottobre 2021)

14 luglio 2022 – Taormina – Teatro Antico

15 luglio 2022 – Messina – Piazza Duomo (recupero del 30 dicembre 2021)

17 luglio 2022 – Matera – Sonic Park Cava del Sole

18 luglio 2022 – Napoli – Arena Flegrea (recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 maggio 2022 – Casa della Musica)

20 luglio 2022 – Firenze – Piazza della Santissima Annunziata (recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 maggio 2022 – Tuscany Hall)

21 luglio 2022 – Siena – Fortezza Medicea

23 luglio 2022 – Cattolica (RN) – Arena della Regina (recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)

27 luglio 2022 – Bellinzona – Castle on Air

5 agosto 2022 – Roccella Ionica (RC) – Teatro al Castello

7 agosto 2022 – Lecce – Oversound Festival – Pala Live

13 agosto 2022 – Arbatax (NU) – Arabax Music Festival – Piazzale Rocce Rosse

27 agosto 2022 – Gubbio (PG) – Gubbio Doc Fest – Doc Arena

9 settembre 2022 – Taranto – Medita Festival – Rotonda Del Lungomare

12 settembre 2022 – Pisa – Summer Kings Festival – Piazza Dei Cavalieri