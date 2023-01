Achille Lauro è tornato ad esibirsi sui palchi dei teatri nazionali, a gennaio e febbraio, con Achille Lauro Unplugged, gli eventi esclusivi in cui il pubblico potrà ascoltare per la prima volta live la performance di Achille Lauro con un arrangiamento del tutto rivisto in chiave acustica, una nuova versione più introspettiva ed essenziale prima a Roma e Milano e poi nelle tappe successive di Napoli, Bari, Bologna, Torino e Firenze.

Achille Lauro, in tour. è accompagnato dalla sua super band di 5 elementi composta dal Maestro Gregorio Calculli (pianoforte, mellotron, chitarra acustica), Marco “Lancs” Lanciotti (batteria, arrangiamenti, direzione musicale), Nicola Iazzi (basso), Riccardo “Kosmos” Castelli (chitarra), Amudi Safa (seconda chitarra) a cui si aggiungerà una nuova compagna di viaggio, Sofia Volpiana (violoncello), per rendere lo show musicalmente ancora più suggestivo. Ecco le due dichiarazioni in merito ai live in programma:

“Quest’anno mi sono dedicato tantissimo al live, ho cercato di rivedere tutte le persone che aspettavo di vedere da tre anni e sto cogliendo ogni occasione possibile per farlo. Questi live Unplugged sono un regalo per il mio pubblico e anche per me. Un momento intimo in cui poter godere della bellezza della musica e delle sue parole”

Stasera, 26 gennaio 2023, il cantante si esibirà all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia. A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e la scaletta del concerto.

Achille Lauro, Roma, 26 gennaio 2023, info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Achille Lauro a Roma, giovedì 26 gennaio 2023. I prezzi partono da 39 euro per la Galleria Laterale 7, Visibilità ridotta fino ai 79 euro della Platea I Settore. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Achille Lauro, Roma, 26 gennaio 2023, scaletta

Ecco, come riportato da Radio Italia, ecco la scaletta del concerto:

Intro

Che sarà

1969

Come me

Femmina

Intro + Bam Bam Twist

Barrilete cosmico

Foxy

Solo noi

Domenica + Outro

Cenerentola

Ora e per sempre

Lost for life

Stripper

Me ne frego

Cadillac

Maleducata

Marilù

Zucchero

Ascensore per l’inferno

A un passo da Dio

16 marzo

Rolls Royce + Outro

Rolling Stones

C’est la vie