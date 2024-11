Tony Montana è una canzone di Massimo Pericolo con il featuring di Achille Lauro e disponibile dal 29 novembre 2024, tratta dalla deluxe version di “Le cose cambiano”. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Ecco il testo di “Tony Montana” di Massimo Pericolo e Achille Lauro.

Sì, sono un figlio di puttana

Nella suite mi godo il panorama

Nella street, vestito Dolce & Gabbana

I miei G sembrano Tony Montana

GPS sotto un’RS

Vuoi essere il capo? Devi essere bravo

Ti fregano in fretta, è il loro lavoro

Non fare il gangsta se non hai un lavoro

Non siamo al mare ma vendono il cocco

Non andavo a sciare perché ero povero

Senza paghetta, panetta di cocco

Rubo la paletta al posto di blocco

La mia mentalità è non parlare

La tua mentalità è che sei infame

Dalla convalida fino al riesame

Sempre a testa alta pure in tribunale

Gli piscio in culo a chi cazzo conosci

Pensi che fai brutto con quattro terroni?

Coi soldi di papi, ti droghi, ci giochi

Fingi siano i tuoi, di essere noi

Siamo così e non c’è niente da fare

Forse perché qui non c’è niente da fare

Ho sbagliato a fidarmi così tante volte

Che appena ti guardo so quanto sei infame

Agenzia delle Entrate, riscossione

Se lo faccio io, sto facendo estorsione

Lo Stato deruba, fornisce, tradisce

Sfrutta le persone o le sbatte in prigione

Ho portato i curriculum, giuro non speculo

No, non è facile, demagogia, lo struggle è real

Guidavo una FIAT, che manco era mia

Vengo dal niente, da boschi coperti da nebbie

Arabi con i machete

Spalle larghe perché abbiamo i pacchi sotto le ascelle

Sì, sono un figlio di puttana

Nella suite mi godo il panorama

Nella street, vestito Dolce & Gabbana

I miei G sembrano Tony Montana

Quando ho firmato il contratto, sai dormivo in una macchina

Quando conto i soldi penso Dio mi abbia salvato ma

Violenze familiari, familiare con gli abusi

L’anima ha le crepe, sì, le scarpe con i buchi, no

Sì, la nostra storia di violenza è nota tutti

Mi vesto di velluto, stendono i tappeti rossi

Ora dovessi addormentarmi, poi non risvegliarmi adesso

Ti prego, Dio prendi quest’anima mia indietro, Lauro

O ciao ma, come va?

Mi dicevi crescerai, passerà

Non volevi che mai, scusa ma

Ti prometto, resterò, resterai

Sì, sono un figlio di puttana

Nella suite mi godo il panorama

Nella street, vestito Dolce & Gabbana

I miei G sembrano Tony Montana