Achille Lauro si esibirà martedì 12 luglio 2022 a Roma -durante la rassegna Rock in Roma- all’Ippodromo Le Capannelle. In tutte le date, tranne quelle di Arbatax, Gubbio e Pisa, Achille Lauro sarà accompagnato sul palco dall’Electric Orchestra. Nelle altre date, invece, l’artista romano condividerà il palco con la sua formazione originale, “in versione rock band”.

Qui sotto tutte le informazioni e anticipazioni sul concerto di Achille Lauro a Roma.

Achille Lauro, Roma, 12 luglio 2022, biglietti concerto

Ci sono ancora biglietti disponibili per il concerto di Achille Lauro a Roma, per la rassegna “Rock in Roma”. Sono acquistabili posti nel Pit C (35 euro) e Pit B (45 euro). Clicca qui per tutte le informazioni.

Achille Lauro, Roma, 12 luglio 2022, Scaletta concerto

Delinquente / Generazione X

Maleducata

Me ne frego

Femmina

Bonnie & Clyde / Ulalala / Thoiry remix

Zucchero

Stripper

Fiori rosa

Sabato sera

Lauro / Barrilete cosmico

Domenica

Teatro & cinema / Mamacita / Amore mi / BVLGARI

Roma

Bam Bam Twist

Solo noi

Come me

1969

Pessima (Piano & voce)

Marilù

Cadillac

Latte+

Penelope

La bella e la bestia

16 marzo

Rolls Royce

Scusa

C’est la vie

Achille Lauro, Roma, 12 luglio 2022, Ippodromo delle Capennelle, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle, con i mezzi pubblici:

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

linea 654: Lagonegro – Cinecittà

linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.