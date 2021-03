Presentato in anteprima nella puntata di Domenica In andata in onda il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha pubblicato Marilù, secondo singolo estratto dal nuovo album del cantautore romano, Lauro, che sarà disponibile a partire dal prossimo 16 aprile.

Attraverso i social network, Achille Lauro ha presentato il nuovo singolo con il seguente post:

Una poesia intima, intensa, senza tempo.

La storia di MARILÚ.

Un manifesto femminista.

La storia della vita.

Imparare cosa vuol dire crescere.

Come scritto in apertura, Marilù è il secondo singolo estratto da Lauro dopo Solo noi, pubblicato lo scorso 19 febbraio.

Di seguito, trovate il testo di Marilù. Cliccando qui, potete vedere il Visual Art Video ufficiale.

Achille Lauro – Marilù: il testo

Per tua madre era un figlio di put*ana

Sì, per lei dovevi avere di più

E poi cosa vuol dire essere mamma

Adesso l’hai capito anche tu

Tua nonna e il suo maglione a righe e lana

Bambina sì, ma solo per un po’

E ti truccavi ma uscita di casa

Tirandoti la gonna un po’ più su.

Ma sei così

Sì, così libera

Un sogno, l’America

Sì, ma tu sei così, così lunatica

Che vuoi chi non merita, non merita

Ma sei così

Un’attrice comica

La bomba atomica

Sì ma tu sei così

In fiamme, sei Notre Dame

Alla Scala, l’opera

Una notte a Pigalle.

Per tuo padre eri piccola e impacciata

Ricordi, ti chiamava Marilù

Lui ti voleva sotto una campana

Ma hai sempre in fondo poi deciso tu

Per gli altri era solo un nome d’arte

E con chi giocare lo sceglievi tu

Quei giocattoli poi messi da parte

Perché il sesso poi non ti bastava più.

Ma sei così

Sì, così libera

Un sogno, l’America

Sì, ma tu sei così, così lunatica

Che vuoi chi non merita, non merita

Ma sei così

Un’attrice comica

La bomba atomica

Sì, ma tu sei così

In fiamme, sei Notre Dame

Alla Scala, l’opera

Una notte a Pigalle.

Una notte a Pigalle.

Lunatica, luna stanotte ti guarda

Sai ti vedo fragile di fuoco e sabbia

Nessuno ti appoggerà l’orecchio sulla pancia

Lui era proprio come ti diceva mamma

Cos’è la vita se non imparare a vivere la vita

Oh no no no se non imparare a vivere la vita

Mia Marilù, ora che hai imparato a vivere la vita

Oh no no no, no no.

Ma sei così

Sì, così libera

Un sogno, l’America

Sì, ma tu sei così, così lunatica

Che vuoi chi non merita, non merita

Ma sei così

Un’attrice comica

La bomba atomica

Sì, ma tu sei così

In fiamme, sei Notre Dame

Alla Scala, l’opera

Una notte a Pigalle.