Vent’anni fa, nel giugno 2021, Geri Halliwell conquistava e manteneva il primato della classifica dei singoli più venduti in Italia grazie a “It’s raining men“, brano portante delle colonna sonora de “Il diario di Bridget Jones“. Già a maggio, la canzone saliva ai vertici della chart (non solo nostra ma mondiale) diventando un successo, il più grande, della carriera della Spice Girl.

“It’s Raining Men” è stato rilasciato ufficialmente il 30 aprile 2001, come primo singolo estratto dal secondo album solista di Geri, Scream if You Wanna Go Faster ed è diventato il quarto singolo consecutivo alla numero uno della Halliwell nella UK Singles Chart.

“Feels Like Sex“, un altro brano dell’album, era originariamente prevista come singolo principale, ma dopo che “It’s Raining Men” è stata offerta alla Halliwell, la canzone è stata pubblicata come primo singolo ed è stata aggiunta, all’ultimo, a Scream if You Wanna Go Faster.

Geri Halliwell ricorda:

“È stato davvero strano perché ero pronta per il mio nuovo album. Avevo il singolo, avevo l’idea del video già pronta e poi i produttori del film mi hanno detto, ‘Vuoi registrare? It’s Raining Men per la colonna sonora?’ Ho pensato che sarebbe stato divertente e adoro Bridget Jones perché ho letto entrambi i libri e quindi l’ho fatto molto velocemente. Tutti l’hanno adorato e volevano che fosse un singolo e ho pensato che fosse un po’ un regalo, quindi l’ho rilasciata”

La cover di Geri Halliwell ha ricevuto recensioni positive da parte della critica musicale, ha ottenuto un successo internazionale e ha raggiunto la top ten in oltre due dozzine di paesi in tutto il mondo. Nel Regno Unito, “It’s Raining Men” ha debuttato al numero uno della UK Singles Chart ed è rimasto lì per due settimane. E ‘diventato il quarto singolo consecutivo numero uno di Halliwell nel Regno Unito, vendendo 155.000 unità nella prima settimana e 80.000 nella seconda settimana. Nel complesso il singolo ha venduto 449.000 copie solo in Gran Bretagna.

Ha raggiunto la numero uno in Francia per cinque settimane vendendo oltre 812.000 copie e vincendo l’International Song of the Year agli NRJ Music Awards 2002 in Francia. La cover è stata anche un grande successo in Belgio, Irlanda, Italia, Polonia e Svizzera.

Per il video ufficiale che accompagna il pezzo, la Halliwell è stata ispirata dal film Fame del 1980 e da Flashdance del 1983. Clicca qui per vederlo.