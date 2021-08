I Guns N’ Roses hanno condiviso la versione ufficiale, registrata in studio, di “Absurd“, una nuova traccia che avevano precedentemente eseguito, dal vivo, in un concerto nei giorni scorsi. Il pezzo era precedentemente noto come “Silkworms” e scritto nel 2001 durante le sessioni per il sesto album della band “Chinese Democracy”, arrivato nel 2008 dopo una serie di famigerati ritardi.

Il brano è stato rinnovato e il titolo modificato, per una performance live eseguita al Fenway Park di Boston. “Alcuni di voi potrebbero aver già sentito questa canzone con un altro nome, ma è davvero assurdo provarlo”, ha detto Axl Rose mentre presentava la traccia. La band è tornata lo scorso fine settimana con i loro primi show dal vivo in 16 mesi, celebrando il loro ritorno sul palco con una cover del singolo di debutto degli Stooges “I Wanna Be Your Dog”.

La prima data del tour negli stadi del Nord America della band si è svolta all’Hersheypark Stadium della Pennsylvania (31 luglio scorso), con una capacità dichiarata di circa 30.000 persone.

Cliccando qui potete ascoltare la canzone, a seguire testo e traduzione di Absurd dei Guns N’ Roses.

[Verse 1]

Listen, motherfuckers, to the song that should be heard

Back down in the gutter is more than you deserve

Screaming fucking banshee, you know that’s what you are

Pussy full of maggots, isn’t that absurd?

Dizzy little dreamer with your head down in the stars

Fucking little schemer lost yourself inside the art

Syphilitic priestess baby, I know who you are

Parasitic demon sucking acid through your heart

[Chorus]

Absurd

Absurd

Absurd

[Verse 2]

Listen, motherfuckers, to the song that should be heard

Back down in the gutter is more than you deserve

Screaming fucking banshee, you know that’s what you are

Pussy full of maggots, isn’t that absurd?

[Chorus]

Absurd

Absurd

Absurd

[Bridge]

Just another life slips away

[Verse 3]

Listen, motherfuckers, to the song that should be heard

Back down in the gutter is more than you deserve

Screaming fucking banshee you know that’s what you are

Pussy full of maggots, isn’t that absurd?

[Chorus]

Absurd

Absurd

Absurd

Ascoltate, figli di p*ttana, la canzone che dovrebbe essere ascoltata

Tornare giù nella fogna è più di quanto meriti

Urlando fottuta banshee, lo sai che è quello che sei

Fig* piena di vermi, non è assurdo?

Piccolo sognatore stordito con la testa tra le stelle

Fottut0 piccolo intrigante ti sei perso nell’arte

Sacerdotessa sifilitica piccola, so chi sei

Demone parassita che succhia acido attraverso il tuo cuore

Assurdo

Assurdo

Assurdo

Ascoltate, figli di p*ttana, la canzone che dovrebbe essere ascoltata

Tornare giù nella fogna è più di quanto meriti

Urlando fottuta banshee, lo sai che è quello che sei

Fig* piena di vermi, non è assurdo?

Assurdo

Assurdo

Assurdo

Solo un’altra vita scivola via

Ascoltate, figli di p*ttana, la canzone che dovrebbe essere ascoltata

Tornare giù nella fogna è più di quanto meriti

Urlando fottuta banshee, lo sai che è quello che sei

Fig* piena di vermi, non è assurdo?

Assurdo

Assurdo

Assurdo